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Capítulo 54 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 54 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo. El hombre llega del hospital en compañía de su hija Helín y ambos le dicen a la familia que deben saber que él se está muriendo y que su única opción es una cirugía muy riesgosa.

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46:48 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 54: el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud
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46:44
Capítulo 53
Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir
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46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  
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46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
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46:48
Capítulo 54
el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud

Capítulo 54 El Juego de mi Destino: el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud

El hombre llega del hospital en compañía de su hija Helín y ambos le dicen a la familia que deben saber que él se está muriendo y que su única opción es una cirugía muy riesgosa.

Por: Caracol Televisión
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46:44
Capítulo 53
Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir
plantilla 1280 x 720 (5) (2).png
46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  
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46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
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44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
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46:42
Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
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46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
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46:48
Capítulo 54
el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud