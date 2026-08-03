Capítulo 54 El Juego de mi Destino: el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud

Capítulo 54 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 54 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo. El hombre llega del hospital en compañía de su hija Helín y ambos le dicen a la familia que deben saber que él se está muriendo y que su única opción es una cirugía muy riesgosa.