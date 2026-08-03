Capítulo 54 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 54 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo. El hombre llega del hospital en compañía de su hija Helín y ambos le dicen a la familia que deben saber que él se está muriendo y que su única opción es una cirugía muy riesgosa.
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46:48 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 54: el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud
46:44
Capítulo 53
Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir
46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera
46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
46:48
Capítulo 54
el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud
Capítulo 54 El Juego de mi Destino: el señor Harun habla con la familia sobre su estado de salud
El hombre llega del hospital en compañía de su hija Helín y ambos le dicen a la familia que deben saber que él se está muriendo y que su única opción es una cirugía muy riesgosa.