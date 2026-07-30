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Capítulo 52 'El Juego de mi Destino', novela de Caracol, completo y en español

Capítulo 52 'El Juego de mi Destino', novela de Caracol. El niño está en su cuarto y escucha a Nergis y a su madre hablando sobre Cemal. Su hermana dice que es hora de que Ugur sepa que Cemal es su padre y que en realidad los abandonó.

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46:49 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 52: Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  
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46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
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44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
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46:42
Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
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46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  

Capítulo 52 El Juego de mi Destino: Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  

El niño está en su cuarto y escucha a Nergis y a su madre hablando sobre Cemal. Su hermana dice que es hora de que Ugur sepa que Cemal es su padre y que en realidad los abandonó.

Por: Caracol Televisión
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46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
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44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
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46:42
Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
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46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
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46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
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46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
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46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  