Capítulo 52 'El Juego de mi Destino', novela de Caracol, completo y en español
Capítulo 52 'El Juego de mi Destino', novela de Caracol. El niño está en su cuarto y escucha a Nergis y a su madre hablando sobre Cemal. Su hermana dice que es hora de que Ugur sepa que Cemal es su padre y que en realidad los abandonó.
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46:49 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 52: Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera
46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
46:42
Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera
Capítulo 52 El Juego de mi Destino: Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera
El niño está en su cuarto y escucha a Nergis y a su madre hablando sobre Cemal. Su hermana dice que es hora de que Ugur sepa que Cemal es su padre y que en realidad los abandonó.