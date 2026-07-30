Capítulo 52 El Juego de mi Destino: Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  

Capítulo 52 'El Juego de mi Destino', novela de Caracol, completo y en español Capítulo 52 'El Juego de mi Destino', novela de Caracol. El niño está en su cuarto y escucha a Nergis y a su madre hablando sobre Cemal. Su hermana dice que es hora de que Ugur sepa que Cemal es su padre y que en realidad los abandonó.