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Capítulo 53 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 53 'El Juego de mi Destino'. Asiyé se entera de que Mahir está molesto y va a buscarlo a la bahía; él le dice que vio que Cemal le escribió y quiere una explicación. Ella le confiesa que él es su exesposo y padre de sus hijos.

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44:18 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 53: Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir
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46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  
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46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
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44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
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44:18
Capítulo 53
Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir

Capítulo 53 El Juego de mi Destino: Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir

Asiyé se entera de que Mahir está molesto y va a buscarlo a la bahía; él le dice que vio que Cemal le escribió y quiere una explicación. Ella le confiesa que él es su exesposo y padre de sus hijos.

Por: Caracol Televisión
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46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera  
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46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
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44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
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46:42
Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
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46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
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46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
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44:18
Capítulo 53
Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir