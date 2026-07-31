Capítulo 53 El Juego de mi Destino: Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir

Capítulo 53 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 53 'El Juego de mi Destino'. Asiyé se entera de que Mahir está molesto y va a buscarlo a la bahía; él le dice que vio que Cemal le escribió y quiere una explicación. Ella le confiesa que él es su exesposo y padre de sus hijos.