Capítulo 53 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 53 'El Juego de mi Destino'. Asiyé se entera de que Mahir está molesto y va a buscarlo a la bahía; él le dice que vio que Cemal le escribió y quiere una explicación. Ella le confiesa que él es su exesposo y padre de sus hijos.
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44:18 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 53: Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir
46:49
Capítulo 52
Ugur descubre la verdad de su padre de una mala manera
46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
44:18
Capítulo 53
Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir
Capítulo 53 El Juego de mi Destino: Asiyé le cuenta la verdad de Cemal a Mahir
Asiyé se entera de que Mahir está molesto y va a buscarlo a la bahía; él le dice que vio que Cemal le escribió y quiere una explicación. Ella le confiesa que él es su exesposo y padre de sus hijos.