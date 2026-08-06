50:48 min EFÉ - Capítulo 49: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé 50:54 Capítulo 49 Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu 50:51 Capítulo 48 Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre 50:55 Capítulo 47 Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada 50:48 Capítulo 49 Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé

Capítulo 49 EFÉ: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé Ali Kemal tiene una discusión con Sule, después de recibir un mensaje de Akça. Así mismo, Akça sorprende a Hassan al confesarle que cometió un crimen y está dispuesta a entregarse ante las autoridades.