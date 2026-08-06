Capítulo Efé: HOY 6 de agosto completo y gratis - CaracolTV
Ali Kemal tiene una discusión con Sule, después de recibir un mensaje de Akça. Así mismo, Akça sorprende a Hassan al confesarle que cometió un crimen y está dispuesta a entregarse ante las autoridades.
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50:48 min
EFÉ - Capítulo 49: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 EFÉ: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Ali Kemal tiene una discusión con Sule, después de recibir un mensaje de Akça. Así mismo, Akça sorprende a Hassan al confesarle que cometió un crimen y está dispuesta a entregarse ante las autoridades.