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Capítulo Efé: HOY 6 de agosto completo y gratis - CaracolTV

Ali Kemal tiene una discusión con Sule, después de recibir un mensaje de Akça. Así mismo, Akça sorprende a Hassan al confesarle que cometió un crimen y está dispuesta a entregarse ante las autoridades.

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50:48 min
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
EFÉ - Capítulo 49: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
efé.png
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé

Capítulo 49 EFÉ: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé

Ali Kemal tiene una discusión con Sule, después de recibir un mensaje de Akça. Así mismo, Akça sorprende a Hassan al confesarle que cometió un crimen y está dispuesta a entregarse ante las autoridades.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
efé.png
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
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44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
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50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
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50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé