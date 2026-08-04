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Capítulo 48 Efé: HOY 4 de agosto completo y gratis - CaracolTV
Hassan habla con su familia y les confiesa una nueva situación que gira en torno a su padre. Además, jura cobrar venganza hacia el hombre que le causó tanto dolor a su progenitor. ¿Qué planes tendrá?
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Caracol TV
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EFÉ
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Capítulo 48 EFÉ: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
50:51 min
EFÉ - Capítulo 48:
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
Capítulo 48 EFÉ: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
Hassan habla con su familia y les confiesa una nueva situación que gira en torno a su padre. Además, jura cobrar venganza hacia el hombre que le causó tanto dolor a su progenitor. ¿Qué planes tendrá?
Por:
Caracol Televisión
|
4 de Agosto, 2026
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50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
EFÉ
Capítulo 47 EFÉ: Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
EFÉ
Capítulo 46 EFÉ: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
EFÉ
Capítulo 45 EFÉ: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
EFÉ
Capítulo 44 EFÉ: Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
EFÉ
Capítulo 43 EFÉ: Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
EFÉ
Capítulo 42 EFÉ: Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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