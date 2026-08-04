50:51 min EFÉ - Capítulo 48: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre 50:55 Capítulo 47 Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada 44:18 Capítulo 46 Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad 50:38 Capítulo 45 Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no 50:51 Capítulo 48 Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre

Capítulo 48 EFÉ: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre Hassan habla con su familia y les confiesa una nueva situación que gira en torno a su padre. Además, jura cobrar venganza hacia el hombre que le causó tanto dolor a su progenitor. ¿Qué planes tendrá?