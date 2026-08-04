Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 48 Efé: HOY 4 de agosto completo y gratis - CaracolTV

Hassan habla con su familia y les confiesa una nueva situación que gira en torno a su padre. Además, jura cobrar venganza hacia el hombre que le causó tanto dolor a su progenitor. ¿Qué planes tendrá?

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

50:51 min
CAP 48 - EFÉ .png
EFÉ - Capítulo 48: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
efé.png
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
plantilla 1280 x 720 (7).png
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
plantilla 1280 x 720 (3) (2).png
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre

Capítulo 48 EFÉ: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre

Hassan habla con su familia y les confiesa una nueva situación que gira en torno a su padre. Además, jura cobrar venganza hacia el hombre que le causó tanto dolor a su progenitor. ¿Qué planes tendrá?

Por: Caracol Televisión
|
efé.png
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
plantilla 1280 x 720 (7).png
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
plantilla 1280 x 720 (3) (2).png
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
plantilla 1280 x 720 (1) (3).png
50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
plantilla 1280 x 720 (2) (1).png
44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
plantilla 1280 x 720 (5) (1).png
44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre