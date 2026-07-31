Capítulo 46 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 46 'Efé', novela turca de Caracol. Hassan vuelve a la bodega que le pertenece a su padre y en el lugar está un viejo amigo de él; le dice que lleva años buscándolo, pero que desapareció por completo y le confiesa que era millonario.
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44:18 min
EFÉ - Capítulo 46: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
Capítulo 46 EFÉ: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
Hassan vuelve a la bodega que le pertenece a su padre y en el lugar está un viejo amigo de él; le dice que lleva años buscándolo, pero que desapareció por completo y le confiesa que era millonario.