44:18 min EFÉ - Capítulo 46: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad 50:38 Capítulo 45 Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no 50:41 Capítulo 44 Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien 44:27 Capítulo 43 Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan 44:18 Capítulo 46 Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad

Capítulo 46 EFÉ: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad Hassan vuelve a la bodega que le pertenece a su padre y en el lugar está un viejo amigo de él; le dice que lleva años buscándolo, pero que desapareció por completo y le confiesa que era millonario.