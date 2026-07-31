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Capítulo 46 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 46 'Efé', novela turca de Caracol. Hassan vuelve a la bodega que le pertenece a su padre y en el lugar está un viejo amigo de él; le dice que lleva años buscándolo, pero que desapareció por completo y le confiesa que era millonario.

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44:18 min
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EFÉ - Capítulo 46: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
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50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
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50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad

Capítulo 46 EFÉ: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad

Hassan vuelve a la bodega que le pertenece a su padre y en el lugar está un viejo amigo de él; le dice que lleva años buscándolo, pero que desapareció por completo y le confiesa que era millonario.

Por: Caracol Televisión
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50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
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Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
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Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad