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Capítulo 43 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 43 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre está cansado de la situación incómoda que vive con su familia y por eso mismo decide pedirle ayuda a Zeynep para que se vaya a casa de Hassan como infiltrada y le cuente todo lo que escuche.

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44:27 min
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EFÉ - Capítulo 43: Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan

Capítulo 43 EFÉ: Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan

El hombre está cansado de la situación incómoda que vive con su familia y por eso mismo decide pedirle ayuda a Zeynep para que se vaya a casa de Hassan como infiltrada y le cuente todo lo que escuche.

Por: Caracol Televisión
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44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
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44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan