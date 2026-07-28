Capítulo 43 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 43 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre está cansado de la situación incómoda que vive con su familia y por eso mismo decide pedirle ayuda a Zeynep para que se vaya a casa de Hassan como infiltrada y le cuente todo lo que escuche.
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44:27 min
EFÉ - Capítulo 43: Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
Capítulo 43 EFÉ: Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
El hombre está cansado de la situación incómoda que vive con su familia y por eso mismo decide pedirle ayuda a Zeynep para que se vaya a casa de Hassan como infiltrada y le cuente todo lo que escuche.