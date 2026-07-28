Capítulo 43 EFÉ: Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan

Capítulo 43 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 43 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre está cansado de la situación incómoda que vive con su familia y por eso mismo decide pedirle ayuda a Zeynep para que se vaya a casa de Hassan como infiltrada y le cuente todo lo que escuche.