50:41 min EFÉ - Capítulo 44: Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien 44:27 Capítulo 43 Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan 44:39 Capítulo 42 Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia 44:37 Capítulo 41 Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón 50:41 Capítulo 44 Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien

Capítulo 44 EFÉ: Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien Akça está con Alí Kemal y recibe una foto de Hassan tirado en el piso que viene de un número desconocido; él la lleva a rescatar a su hermano. Sin embargo, todo indica que es un plan.