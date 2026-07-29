Capítulo 44 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 44 'Efé', novela turca de Caracol. Akça está con Alí Kemal y recibe una foto de Hassan tirado en el piso que viene de un número desconocido; él la lleva a rescatar a su hermano. Sin embargo, todo indica que es un plan.
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50:41 min
EFÉ - Capítulo 44: Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
Capítulo 44 EFÉ: Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
Akça está con Alí Kemal y recibe una foto de Hassan tirado en el piso que viene de un número desconocido; él la lleva a rescatar a su hermano. Sin embargo, todo indica que es un plan.