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Capítulo 44 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 44 'Efé', novela turca de Caracol. Akça está con Alí Kemal y recibe una foto de Hassan tirado en el piso que viene de un número desconocido; él la lleva a rescatar a su hermano. Sin embargo, todo indica que es un plan.

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50:41 min
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EFÉ - Capítulo 44: Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
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50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien

Capítulo 44 EFÉ: Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien

Akça está con Alí Kemal y recibe una foto de Hassan tirado en el piso que viene de un número desconocido; él la lleva a rescatar a su hermano. Sin embargo, todo indica que es un plan. 

Por: Caracol Televisión
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
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50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien