50:38 min EFÉ - Capítulo 45: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no 50:41 Capítulo 44 Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien 44:27 Capítulo 43 Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan 44:39 Capítulo 42 Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia 50:38 Capítulo 45 Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no

Capítulo 45 EFÉ: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no Tras cometer el crimen, Alí Kemal le dice a la mujer que promete ayudarla, pero con la condición de que debe alejar de su vida a Hassan y tiene que vivir en la mansión para acompañar a Efé.