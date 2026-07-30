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Capítulo 45 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 45 'Efé', novela turca de Caracol. Tras cometer el crimen, Alí Kemal le dice a la mujer que promete ayudarla, pero con la condición de que debe alejar de su vida a Hassan y tiene que vivir en la mansión para acompañar a Efé.

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50:38 min
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EFÉ - Capítulo 45: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
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50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no

Capítulo 45 EFÉ: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no

Tras cometer el crimen, Alí Kemal le dice a la mujer que promete ayudarla, pero con la condición de que debe alejar de su vida a Hassan y tiene que vivir en la mansión para acompañar a Efé.

Por: Caracol Televisión
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50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
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50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no