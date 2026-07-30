Capítulo 45 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 45 'Efé', novela turca de Caracol. Tras cometer el crimen, Alí Kemal le dice a la mujer que promete ayudarla, pero con la condición de que debe alejar de su vida a Hassan y tiene que vivir en la mansión para acompañar a Efé.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
50:38 min
EFÉ - Capítulo 45: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
Capítulo 45 EFÉ: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
Tras cometer el crimen, Alí Kemal le dice a la mujer que promete ayudarla, pero con la condición de que debe alejar de su vida a Hassan y tiene que vivir en la mansión para acompañar a Efé.