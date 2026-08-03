50:55 min EFÉ - Capítulo 47: Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada 44:18 Capítulo 46 Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad 50:38 Capítulo 45 Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no 50:41 Capítulo 44 Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien 50:55 Capítulo 47 Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada

Capítulo 47 EFÉ: Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada La mujer les dice a sus hijos que deben reunirse para hablar sobre las acciones que tendrá Hassan en la empresa familiar. Sin embargo, el padre de Alí y Murat llega de sorpresa a la mansión.