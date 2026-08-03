Capítulo 47 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 47 'Efé', novela turca de Caracol, completo. La mujer les dice a sus hijos que deben reunirse para hablar sobre las acciones que tendrá Hassan en la empresa familiar. Sin embargo, el padre de Alí y Murat llega de sorpresa a la mansión.
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50:55 min
EFÉ - Capítulo 47: Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
Capítulo 47 EFÉ: Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
La mujer les dice a sus hijos que deben reunirse para hablar sobre las acciones que tendrá Hassan en la empresa familiar. Sin embargo, el padre de Alí y Murat llega de sorpresa a la mansión.