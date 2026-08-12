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Capítulo 51 'Efé: el nombre del amor', novela turca de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 51 'EFÉ', novela turca de Caracol Televisión, completo y gratis. Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé

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40:03 min
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
EFÉ - Capítulo 51: Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
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40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé

Capítulo 51 EFÉ: Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé

Tras lo sucedido con Efé y cansada de las constantes acusaciones, Akça Yilmaz decide reaccionar y tiene una fuerte conversación con Sule Karasu, pues la joven no soporta más el trato que ha recibido.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
efé.png
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
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44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
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50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
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40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé