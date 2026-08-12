40:03 min EFÉ - Capítulo 51: Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé 50:48 Capítulo 49 Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé 50:54 Capítulo 49 Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu 50:51 Capítulo 48 Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre 40:03 Capítulo 51 Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé

Capítulo 51 EFÉ: Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé Tras lo sucedido con Efé y cansada de las constantes acusaciones, Akça Yilmaz decide reaccionar y tiene una fuerte conversación con Sule Karasu, pues la joven no soporta más el trato que ha recibido.