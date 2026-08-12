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Capítulo 51 'Efé: el nombre del amor', novela turca de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 51 'EFÉ', novela turca de Caracol Televisión, completo y gratis. Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
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Caracol TV
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EFÉ
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Capítulo 51 EFÉ: Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
40:03 min
EFÉ - Capítulo 51:
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo 51 EFÉ: Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Tras lo sucedido con Efé y cansada de las constantes acusaciones, Akça Yilmaz decide reaccionar y tiene una fuerte conversación con Sule Karasu, pues la joven no soporta más el trato que ha recibido.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
12 de Agosto, 2026
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50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
EFÉ
Capítulo 49 EFÉ: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
EFÉ
Capítulo 49 EFÉ: Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
EFÉ
Capítulo 48 EFÉ: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
EFÉ
Capítulo 47 EFÉ: Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
EFÉ
Capítulo 46 EFÉ: Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
EFÉ
Capítulo 45 EFÉ: Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
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