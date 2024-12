Santiago Rodríguez: el inicio de su carrera accidental en televisión y el cáncer que venció en 2018

Santiago Rodríguez es entrevistado en Dulce o Amargo y habla acerca de varias situaciones, como su historia en la televisión nacional, experiencias que no ha podido olvidar y sin duda, uno de los momentos más complicados de su vida, su lucha contra el cáncer.

Sobre el tema, el actor y presentador explica que ser diagnosticado con la enfermedad hizo que la dimensión que se tiene en el planeta se hiciera mucho más real, pues considera que somos pequeños comparados con el resto del universo y así le sucedió a él.

La noticia de que tenía leucemia llegó para darle la vuelta a muchas cosas y percepciones, así lo confiesa durante la conversación y, agrega, que lo que menos quería era padecer con su condición o dejar a sus seres queridos.

Adicionalmente, Rodríguez manifiesta que en ese momento pensó: “Si me pongo a mirar lo que he hecho y lo que me ha pasado en la vida estoy muy agradecido”, por lo que realmente no le preocupaba esto si llegaba a fallecer.

En lo que más pensaba y le costaba mucho era en sus hijos, ya que no quería dejarlos solos , ni a su familia, su esposa y sus seres queridos. Finalmente, las cosas salieron bien, ahora se encuentra sano y lleno de salud, con una nueva oportunidad en su vida.

Al presentador no le gusta mucho hablar del tema y en Dulce o Amargo explica que la razón por la que no le contó al público en el momento en el que tuvo la enfermedad fue porque prefiere que su vida privada no se convierta en algo de conocimiento general.

“Eso le incumbe solo a mi familia, mi círculo cercano y ya”, menciona y dice también que por lo que él pasó lo han hecho muchas otras personas, algunos han tenido condiciones más complicadas y otros no han recibido el reconocimiento, por lo que no se siente completamente cómodo dialogando al respecto.

Así se enteró Santiago Rodríguez de que tenía cáncer

Pocas veces ha hablado sobre el tema, pero en medio de la conversación explicó cómo se dio cuenta de que algo no estaba bien, tanto su esposa, como algunas personas que lo rodeaban sí habían notado un cambio en su físico.

Tenía que ir a una presentación en Manizales, pero antes de salir se encontró con Jorge Alfredo Vargas, quien le dijo que no se veía bien y le aconsejó que se realizara un chequeo médico para asegurarse de la situación. Sin embargo, él consideraba que era cansancio, agotamiento o estrés.

Después de mucha insistencia por parte del director de Blu Radio, Rodríguez accedió y ahora lo agradece, pues expresa: “Si no hay una persona que lo pare a uno… yo me habría muerto en Manizales, fue lo que después me dijo el médico”. Las palabras exactas del hombre fueron: “si no es por Jorge Alfredo usted se muere en allá, en el avión o la presentación”.

En la consulta médica le preguntaron si tenía hematomas y, aunque inicialmente dijo que no, lo cierto es que al desvestirse se dieron cuenta de la realidad y es que sí, contaba con varias marcas en su cuerpo, por las cuales, tras realizar exámenes, descubrieron su leucemia.

Actualmente, Rodríguez se encuentra bien de salud, ha retomado sus actividades habituales y también volvió a salir en televisión. De hecho, fue el presentador deLa Vuelta al Mundo en 80 Risas en el 2023 y sigue laborando en radio y otros medios de comunicación.

Santiago Rodríguez entró a la televisión por accidente

El presentador revela que aceptó una oferta para idear algunos programas nuevos, pero no creía que le gustara con el tiempo, por eso incluso le pidió a su antiguo jefe que no le quitara su puesto en caso de que quisiera regresar.

No obstante, allí continuó y no se ha separado de la televisión desde entonces. De hecho, llegó a ganarse un Premio India Catalina, pero insiste en que no le gusta la farándula, no va a cocteles o eventos muy elegantes, ya que “es un tipo al que no le gusta meterse en nada y nunca se ha comido el cuento”.