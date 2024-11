El desamor puso de cabeza la vida de Thor, ¿será que un clavo saca otro clavo?

Durante la entrevista para Dulce o Amargo, el actor y modelo Thor abre su corazón y habla de un episodio personal que lo marcó. Revela que siempre se consideró una persona estable en sus relaciones, pero que al terminar una de ellas, enfrentó una crisis emocional profunda. A lo largo de ese tiempo, vivió con problemas emocionales que, según cuenta, lo afectaron de forma prolongada.

En su proceso de sanación, llegó a pensar que "relajarse" podría ser una opción, e intentó adoptar una postura despreocupada. “Había sido muy estable en mis relaciones, y pensé: me voy a descontrolar, me voy a volver un perro, un mujeriego. Sin embargo, comprendí que, aunque tomes decisiones impulsivas, eso no te da derecho a jugar con los sentimientos de los demás”. Reflexiona, además, sobre cómo esta actitud refleja un vacío interno, los cuales llenar con salidas y fiestas no son la salvación.

Además, enfatiza cómo esta forma de comportarse, aunque a veces pase desapercibida por la emoción del momento, tiene consecuencias para ambas partes involucradas. Explica que el dolor en una ruptura afecta a todos los implicados, y que actuar desde el resentimiento o el vacío puede hacer mucho daño. “A esas mujeres uno también les va rompiendo un pedacito de corazón”, menciona, con una claridad que parece fruto de su propia experiencia.

¿Cómo fue su proceso durante una ruptura amorosa?

Es una realidad que algunas personas aseguran que “un clavo saca otro clavo”. Sin embargo, él no está de acuerdo con esa filosofía. Para él, tratar de sanar una ruptura buscando consuelo en otra relación o en el alcohol es solo una forma de esconder el vacío emocional sin realmente enfrentarlo, reflexiona.

Finalmente, Thor destaca la importancia de afrontar el dolor de una manera consciente y respetuosa. En su opinión, el tiempo y la autocomprensión son claves para poder superar una ruptura de forma saludable y sin afectar a otros. “Sé que no soy nadie para jugar con los sentimientos de otra persona, y me esfuerzo por seguir adelante sin causar daño”, concluye, dejando un mensaje de introspección y responsabilidad emocional para quienes enfrentan situaciones similares.

¿En qué ha trabajado el actor?

A lo largo de su carrera, el paisa ha participado en varios realitys y además, ha demostrado un gran corazón al unirse a causas sociales. Su participación en Sábados Felices lo ha hecho ser uno de los personajes más queridos en Colombia, y a pesar de los logros alcanzados, siempre mantiene su cercanía con el público.

Hoy, al mirar atrás, no solo agradece las vivencias que lo formaron, sino que asegura que lo primordial es nunca dejar de luchar por los sueños. Para él, todo tiene un propósito, incluso los momentos difíciles, que siempre dejan una lección valiosa para seguir creciendo y alcanzando nuevas metas.