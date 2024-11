Thor, de Sábados Felices, se destapa sobre el curioso trabajo que tuvo antes de ser famoso

Miguel Ángel Álvarez, mejor conocido como Thor, se presenta ante el público con una historia de perseverancia que lo ha llevado a conquistar escenarios en Colombia y más allá. Nacido en Medellín, específicamente en la Comuna 13, su vida comenzó entre dificultades, pero desde joven, la pasión por el modelaje y la actuación le permitieron abrirse paso en el mundo del entretenimiento.

Thor empezó su carrera en el medio con la esperanza de llegar lejos. Sin embargo, rápidamente entendió que el camino hacia el éxito no siempre es sencillo. Por ello, se dedicó a encontrar nuevas oportunidades que le permitieran destacarse en una industria tan competitiva. Con el transcurrir de los años su trabajo y dedicación, demostraron que su talento era reconocido, no solo en su país natal, sino también en el exterior. Su capacidad de adaptarse y su deseo de aprender fueron factores claves para su crecimiento profesional.

¿Cómo se rebuscaba la vida Thor?

Uno de los momentos más significativos, fue cuando tuvo que buscar la manera de ganarse la vida, por lo que decidió vender carne con un familiar en un asador prestado y así lo cuenta en Dulce o Amargo: “Con otro primo, tuve un puestecito de carnes, que yo le digo que es un teso porque después lo convirtió en un restaurante gigante”. Esa etapa fue fundamental en su desarrollo, pues le enseñó la importancia de la humildad, el esfuerzo y la disciplina lo ayudaron a alcanzar los objetivos que se propone. Aunque no comenzó con grandes recursos, su determinación nunca decayó, y gracias a esa experiencia, aprendió lecciones que lo llevaron hacia adelante.

¿En qué ha trabajado el actor?

A lo largo de su carrera, el paisa ha participado en varios realitys y además, ha demostrado un gran corazón al unirse a causas sociales. Su participación en Sábados Felices lo ha hecho ser uno de los personajes más queridos en Colombia, y a pesar de los logros alcanzados, siempre mantiene su cercanía con el público.

Hoy, al mirar atrás, no solo agradece las vivencias que lo formaron, sino que asegura que lo primordial es nunca dejar de luchar por los sueños. Para él, todo tiene un propósito, incluso los momentos difíciles, que siempre dejan una lección valiosa para seguir creciendo y alcanzando nuevas metas.