Leonela habló de su polémica salida de La Descarga y cómo afrontó ser eliminada

Leonela , exparticipante de La Descarga y que hacía parte del equipo de Marbelle, fue eliminada del reality en el capítulo 65 y durante su paso por Día a Día reveló lo que significó su salida del programa: "Yo tenía un reto adicional y es que yo no soy cantante de salsa, yo siempre he cantado pop y baladas, entonces siempre lo intenté con la mejor energia...por ese motivo fue nostálgica mi salida".

"Yo soy una de las personas que puede decir que salió con amigos de verdad y que son para siempre, empezando por José Miel … yo no sé en qué momento me enamore de él y su forma de ser", expresó la artista sobre sus compañeros.

Sus amigos más importante dentro de La Descarga fueron Oropesa , Laura Azul , Aleja Clark , pero en especial Junior Bolívar ya que se conocen hace 10 años, desde que participaron em La Voz Colombia: "Somos inseparables, por ejemplo hubo un momento en que el yo estaba nerviosa por una canción y lo llamé para preguntarle que pensaba y me dijo que todo estaba perfecto, uno necesita amigos así".

" Franko es muy servicial, consentidor, yo le decía a la media noche que tenía antojos de un sandwich y él se paraba y no sólo a mi, sino a todos los demás les preparaba también comida", expresó Leonela.

Para nadie es un secreto que abordar el tema de la convivencia dentro del Campamento Musical es complicado, ya que es un mundo distinto y los problemas se sienten mucho más grandes: "Yo soy una persona muy relajada, y si algo me molesta es únicamente en el momento y luego se me olvida".

"Por ejemplo, cuando yo tuve el problema con Mel García , después yo pude ver lo que había pasado y no entendía la situación, así que le pedí disculpas por haberme metido en su vida", comentó la cantante.

Habló también sobre el participante Breiner y todo lo que se desencadenó con respecto al tema de la discusión con Laura Azul: "Yo sé que él ha hecho cosas con las que yo no estuve de acuerdo por la forma cómo sucedieron … Empezaron muchos rumores dentro del Campamento que yo creo que fueron por Breiner y Dareska ".

Aseguró en el programa matutino que nunca sintió racismo dentro del concurso, ni ningún tipo de discriminación: "Yo era la única mujer negra dentro del todo programa y me siento súper orgullosa, también he recibido mensajes de seguidores que me han hecho llorar donde me agradecen por representarlos".

"La gente se ve representada, algo que es muy importante para mí y que quisiera que en el futuro mucha más gente negra estuviera en La Descarga exponiendo su talento", relató la exparticipante.

Sin embargo, narró que en muchos momentos de su vida sí ha tenido que presenciar momentos de racismo o ser víctima de algún tipo de comentario de rechazo, pero es algo que la ha impulsado a seguir adelante.

"Debemos construir desde el amor, ya que esta sociedad está llena de mucho dolor y odio, no somos perfectos, somos seres humanos y para bien o para mal vinimos a cometer errores", concluyó.

