Esta es la verdadera razón por la que Campanita no ha estado como presentador en Día a Día

Sin duda Campanita se robó el corazón de los colombianos tras su participación en el Desafío 2024, con su carisma y personalidad se convirtió en uno de los participantes más queridos y la vida le sonrió cuando fue eliminado de la producción.

En Día a Día le hicieron una propuesta a la que él no pudo decir que no, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero le preguntaron si quería hacer parte del programa matutino como uno de los presentadores y claramente respondió de manera afirmativa.

Su primer día de trabajo oficialmente fue el pasado 18 de junio, desde entonces llenó de alegría, carisma y mucho baile el set. De hecho, compartió con los invitados y disfrutó al máximo la oportunidad, incluso logró reencontrarse con Valentina, la siguiente eliminada del reality de los colombianos.

Campanita volverá a Día a Día

Hace un par de días el bailarín no ha vuelto a hacer parte de las entrevistas y las divertidas mañanas, sin embargo, todo tiene una explicación y no es que no vaya a volver, simplemente tuvo que emprender un viaje de trabajo en México.

Él mismo fue quien lo explicó a través de un video en su perfil: “Por ahí están preguntando qué pasó conmigo en Día a Día, yo no dejé de trabajar ahí, obviamente no voy a desaprovechar esa oportunidad”, aclaró antes de dar la verdadera explicación.

“Me vine para México, obviamente por una actividad social de baile, pero termino acá y regreso para Bogotá, yo ya estoy instalado allá”, mencionó y envió un parte de tranquilidad, pues aseguró que para las dinámicas elegirá los ganadores desde allí y esto no afectará nada.

Como respuesta a las declaraciones ya son muchos los que le piden que regrese pronto, mientras que otros aplauden su actitud y comentan su rol de presentador, pues es la primera vez que el exdesafiante trabaja en algo de este estilo.

Campanita no vivirá del baile

Su ascenso a la fama le ha permitido replantearse diferentes cosas sobre su existencia; por eso, en diálogo con el podcast El Sentenciado de Caracol Televisión reveló que dejará de depender económicamente del baile.

Inicialmente, el Súper Humano aseguró que se vio en la obligación de poner toda su vida en Ámsterdam en pausa, debido a que tuvo una gran acogida en Colombia, lo que le permitió darse cuenta de que tiene todas las herramientas para ser profeta en su propia tierra.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de sus fanáticos fue que, con sus nuevas ocupaciones, deberá dejar en segundo plano esta disciplina que tanto dio de qué hablar mientras permaneció en el reality de los colombianos.

“No lo voy a tomar como una afición, lo voy a tomar como una terapia. Yo bailo porque me siento bien, entonces lo voy a seguir tomando por ese lado”, señaló.

Asimismo, agregó que, si bien es cierto que no será su principal fuente de ingresos, sí planea continuar aceptando propuestas para presentarse en algunos eventos, pues considera que la danza es su verdadera pasión.

