Por qué Campanita, exparticipante del Desafío 2024, dejó de ser modelo de contenido para adultos

Campanita, exparticipante del Desafío 2024 y nuevo integrante de la familia Día a Día, fue el invitado al podcast El Sentenciado de Caracol Televisión y se refirió a temas como su llegada al reality de los colombianos, su orientación sexual y las actividades para las que ha sido contratado.

Durante su paso por la producción presentada por Andrea Serna, Campanita dejó en claro que desde muy joven destacó por su necesidad de salir adelante trabajando por sus propios medios, así que también admitió que llegó a trabajar en varios oficios.

Mira también: Campanita en Día a Día: el nuevo presentador le enseñó a Carolina Cruz a bailar salsa

Uno de ellos fue como obrero de construcción y, aunque se siente agradecido porque le permitió en aquella época saldar sus cuentas, considera que es un ejercicio bastante demandante que lo llevó a renunciar debido al esfuerzo físico.

“Duré dos semanas por el tema que yo soy, ¿cómo es que se le dice a eso? Vanidoso. Me gusta estar bien, aplicarme crema. Estado en construcción no podía porque mantenía rusio, las manos se me pusieron todas callosas, entonces no era mi tipo de trabajo”, expresó en medio del encuentro.

No te pierdas: Campanita conoció a Andrea Valdiri: El exparticipante del Desafío bailó junto a la barranquillera

Publicidad

Asimismo, se refirió acerca de su faceta como creador de contenido explícito, pues tuvo una carrera prometedora en la industria por haber sido modelo webcam.

Por qué Campanita renunció al modelaje webcam

Publicidad

El Súper Humano señaló que fueron sus amigos los que lo introdujeron a este mundo en la pandemia por COVID-19 y, pese a que su experimento tuvo los resultados esperados, se vio en la obligación de parar debido a su prestigio.

Te puede interesar: Campanita y Vittorio del Desafío 2024 por fin se reencontraron: "Salió a reclamar su premio"

“Me tomé mi tiempo dije no, tengo que pausar porque si en cualquier momento se me llega a filtrar una foto o algo así voy a tener problemas muy grandes con las redes sociales, en cuanto a imagen y todo eso”, dijo.

Por último, aseguró que, contrario a lo que muchos internautas podrían pensar, siempre fue claro con sus padres respecto a los planes que tenía, por lo que ellos supieron que se dedicaba a protagonizar este tipo de contenido y se mostraban abiertos a apoyarlo para alcanzar cada uno de sus sueños.

Mira el videopodcast completo:

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.