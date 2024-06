Cuántas veces se presentó Campanita al Desafío y por qué espera que Gaspar salga del reality

Campanita aprovechó su eliminación del Desafío 2024 para asistir al podcast El Sentenciado de Caracol Televisión y sincerarse acerca de sus inicios en el baile, su proceso de migración, su paso por La Ciudadela del reality y todos los proyectos que se avecinan con el ascenso a la fama.

El joven aprovechó el espacio para confesar que intentó presentarse en varias oportunidades a la exitosa producción conducida por Andrea Serna y desmintió a aquellos compañeros que aseguraban que este no era uno de sus mayores sueños.

“Esta fue la tercera vez que hice el casting (…) Y en esta tercera vez no lo pensaba hacer porque estaba en Egipto, no me había llegado la información de que ya habían abierto las inscripciones y mi mamá fue la que me dijo”, explicó en medio del encuentro.

Asimismo, enfrentó los comentarios que ha hecho Gaspar respecto a su participación en el programa que mide las destrezas físicas y mentales de sus participantes.

“Por ahí estando afuera, escuché que Gaspar, como siempre de imprudente, dijo que no era mi sueño, que solo era por mis papás y no sé qué. Falso, pero estoy esperando que salga para agarrarla”, agregó de manera jocosa.

Por otro lado, señaló que todo el proceso se realizó desde la distancia por temas de conectividad y comunicación. La noticia lo tomó completamente por sorpresa al igual que a sus padres, quienes lo felicitaron por este logro a través de mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales.

Finalmente, Campanita afirmó que, aunque esperaba avanzar en competencia, considera que jugó un buen papel tanto en el terreno de juego como al interior de la casa Omega.

Mira el videopodcast completo:

