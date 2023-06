Alina Lozano contó cómo es tener una relación con Jim Velásquez, a quien le lleva 30 años de edad

La reconocida actriz Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más comentadas en la farándula colombiana, no solo por la estabilidad de su romance, sino también porque tienen una gran diferencia de edad.

En entrevista con Día a Día, Alina comentó que a pesar de que le lleva casi 30 años a Jim, no ha sido significativo para ambos, dado que han logrado forjar una relación muy madura.

Lozano reveló que este no sería su primer noviazgo con un hombre de menos edad y confesó una anécdota: "Cuando estaba grabando 'Pedro el escamoso' tuve un romance con un joven, con el cual duré siete años".

Dicho noviazgo acabó a raíz de que su expareja era una persona muy celosa, así que Alina tomó la decisión de poner punto final con él.

Luego de eso, la actriz volvió a encontrar el amor junto a su actual novio, con el cual ya lleva un año y dos meses. Velásquez comentó cómo inició su historia: "La conocí porque mi tío es uno de los mejores amigos de ella".

"Justo Alina iba a iniciar a crear un grupo de actores hace unos años… yo me encontraba estudiando actuación, entonces mi familiar dijo que me iba a presentar con ella": expresó el joven de 23 años.

En el momento en que los presentaron, Jim relató que se dio cuenta lo hermosa que era y la gran personalidad que tenía, así que quedo enamorado a primera vista.

Sin embargo, la actriz comentó que ella tenía una perspectiva diferente de cómo realmente pasaron las cosas: "La relación empezó fue por el trabajo, así que yo solo era una profesora que le estaba enseñando del mundo de la televisión".

"Había algunas cosas raras en Jim al principio, por ejemplo, a veces llegaba a los talleres una hora antes, tanto así, que una vez se desmayó en clase, dado que no había desayunado por llegar temprano": comentó.

El momento en el que la relación se transformó fue cuando ambos empezaron a trabajar juntos en las redes, con videos en TikTok e Instagram, simulando que eran pareja, logrando ser virales en dichas plataformas.

Luego de esto, Jim se desapareció durante un mes, algo que causó mucha confusión en Alina debido a que no entendía qué había sucedido, hasta que él decidió declararse y pedirle una oportunidad.

Alina y Jim contaron que ambos llegaron al acuerdo de hacer pública su relación, dado que no querían estar ocultando su amor: "Para mí era importante enviar un mensaje para aquellas mujeres que se sentían mal por su edad".

"Existe un mundo de estigmas, donde mucha gente cree que por ser mayor aún no existe la pasión, o uno no se puede enamorar de alguien menor, cuando realmente no es así": expresó la actriz, quien reveló también que se comprometieron hace una semana, sin embargo, aún no tiene fecha para el matrimonio.