Alina Lozano recibe críticas luego de besar a Jim Velásquez, su "novio" que es 30 años más joven

La reconocida actriz Alina Lozano se encuentra en medio de una polémica luego de que le diera un beso en medio de una entrevista en vivo a Jim Velásquez, con quien trabaja en redes sociales como creadora de contenido y a quien le lleva cerca de 30 años de diferencia. Desde que se popularizaron sus videos en Instagram, los internautas han tratado de investigar si se trata de una dramatización o de un caso de la vida real, pero no han podido conocer la verdadera respuesta.

Luego de meses de especulaciones, Lozano publicó un video en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 200 mil seguidores, en el que aclaraba un poco la situación, argumentando que el actor no es su hijo y que no se atrevería a hacer este tipo de grabaciones con un miembro de su familia que ocupe dicho lugar.

"Por aquí confirmando que Jim no es mi hijo, que yo no hago contenido de pareja con un hijo o con un nieto y que eso si me parece loco y absurdo, para las personas que me dicen 'ay, tan dulces que se ven', no, no es mi hijo", señaló.

Sin embargo, también había hecho pública una grabación en la que aseguraba que si bien ambos se conocieron siendo actores y empezaron a trabar juntos, descubrieron el amor en el camino; no obstante, esta última revelación la hicieron de manera jocosa, por lo que muchos aseguran que se le restó legitimidad a las declaraciones.

Lo cierto es que recientemente, la pareja concedió una entrevista, donde la periodista comentó que para ella todo era un montaje, de manera que Lozano se aproximó a Jim y lo besó frente a los presentes. Por su parte, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: "son actores para ellos es normal un beso 🥰🥰", "ya puedo dormir tranquilo, porque se que mi media naranja está haciendo la primaria 😳😳", entre otros mensajes.