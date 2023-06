Lady Noriega habló de la experiencia cercana a la muerte que tuvo en la pandemia

Lady Noriega es una reconocida famosa colombiana, que ha logrado ganarse el corazón de todos sus seguidores, gracias a su gran carisma y el arduo trabajo que ha hecho en la industria de la televisión y musical.

En entrevista con el programa Día a Día, Lady reveló el duro momento que vivió en la pandemia, cuando estuvo al borde de la muerte a raíz del COVID-19, dado que los especialistas no sabían cómo tratarla.

Te puede interesar: Lady Noriega posa en bikini y llama la atención por su figura a los 50 años

Noriega comentó que en dicha situación cuando los médicos se dieron por vencidos con ella, su esposo en un grito de ayuda decidió aferrarse a la religión: "Él se le arrodilla a Dios, para pedirle que yo vuelva, si me la devuelves te voy a realizar un álbum completo y un concierto para darte las gracias".

"Luego de estar una semana intubada, logré recuperarme y salir adelante, así que mi pareja me dice que estoy embarcada en un proyecto muy grande, debido a que le debe cumplir a Dios con lo pactado": expresó la artista.

Publicidad

Desde ese momento, Lady empezó el proceso de escribir sus canciones, grabar en el estudio y luego decir de qué manera contaría la historia de la letra en un videoclip. El primer sencillo se llamó 'La despedida' que es un relató de ella sobre los duros días que vivió sin saber si iba a sobrevivir.

Con el propósito de dar a conocer su testimonio de vida, se encargó de poder plasmar en la canción, de qué manera se sintió al no tener claro si iba a lograr salir adelante de dicha enfermedad, de la que en ese momento no se tenía mucho conocimiento.

Conoce más: Lady Noriega ya no tiene respirador artificial y sigue bajo observación médica

Su hijo Pablo César también fue invitado en Día a Día, para hablar sobre cómo fue para él vivir con el temor de perder a su mamá por el COVID-19: "Yo tuve muchos sentimientos encontrados, estaba en una situación en la que toda mi familia estaba muy preocupada y perdiendo la cabeza"

Publicidad

"Sin embargo, por alguna razón me sentía muy tranquilo, yo nunca dudé de que mi madre iba a volver a la casa… así que ese tipo de angustia no existió en mi cabeza": confesó el joven, quien reveló que antes de que Lady fuera a la clínica, le dijo que ella solo iría un momento y no se demoraba en volver.

Lady Noriega expresó que cuando su hijo tenía 10 años, vivieron un momento muy nostálgico cuando ambos se encontraban afuera de una iglesia y se le acercó un sacerdote a ella, para decirle que le iba a conceder muchos años de vida para que disfrute con su pequeño.