El Tino Asprilla confesó cuál era el apodo que nadie conocía mientras jugó en la Selección Colombia

El programa matutino Día a Día festejó 22 años estando al aire, en los cuales se han logrado ganar el corazón de todos los televidentes colombianos, quienes los han acompañado a través de tanto tiempo. Para este festejo estuvieron en compañía del reconocido exjugador de la Selección Colombia, el Tino Asprilla y su gran amigo Caremonja.

El Tino Asprilla hizo parte de las dinámicas de dicha celebración, jugando al 'Jenga picante' que consistió en responder algunas preguntas bastantes curiosas sobre su vida personal, en lo que debió responder con toda la verdad, según las reglas del juego. Los presentadores, Carolina Cruz , Catalina Gómez , Carolina Soto , Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas participaron también.

El exjugador de futbol fue cuestionado sobre cuánto le mide el coeficiente intelectual, a lo que Jhovanoty le cuestionó que si era verdad que a él lo llamaban el 'Sócrates del futbo'l, pero él le respondió que le tenían el apodo de 'Pulpo': "ese nombre me lo pusieron en la Selección Colombia, debido a que una vez que fuimos a un restaurante, estábamos comiendo pasta"

"En ese momento el tenedor se me dobló entre los dientes, así que mis compañeros creían que yo me comería el utensilio de cocina, motivo por el cual me quedó ese nombre": expresó el Tino.

Al exdelantero y empresario también se le preguntó cuáles eran para él las leyendas del balompié colombiano: "la historia del fútbol es muy extensa y eso varía mucho dependiendo la época de cada persona, dado que la mía fue muy diferente".

"Para mí los grandes futbolistas eran: el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, René Higuita, entonces, en cada generación los gustos deben ser muy diferentes, algo que es un tema que tiene ver totalmente personal": puntualizó el comentarista deportivo.

El Tino Asprilla le informó también a sus seguidores que iniciará el reto de romper el Récord Guinness en hacer la cabalgata más larga en la ciudad de Tuluá el 15 de junio de 2023, donde contará con varios veterinarios, que estarán al pendiente de los caballos y su seguridad.

Dicha cabalgata se celebrará en la Feria número 66 de Tuluá que tendrá fecha del 15 al 19 de dicho mes: "la idea es romper con el récord que tienen en la ciudad de Medellín desde el año 1996 en la Batalla de Flores… ahora nosotros queremos superar eso": comentó Caremonja.