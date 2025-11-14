En vivo
LA INFLUENCER

Quién quedó sentenciado hoy en el Desafío: ¿surgió una nueva alianza o es una guerra?

Quién quedó sentenciado hoy en el Desafío: ¿surgió una nueva alianza o es una guerra?

Valentina, de Alpha, llevó el chaleco a la casa verde de esta etapa del Desafío y dejó claro su mensaje. Además, habló con Gamma de una posible alianza para acabar con los Neos.

