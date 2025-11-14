Quién quedó sentenciado hoy en el Desafío: ¿surgió una nueva alianza o es una guerra?

El capítulo 94 del Desafío Siglo XXI comenzó con la entrega del chaleco por parte de Alpha, equipo que ganó la prueba del Box Amarillo, seguido por Gamma en segundo lugar y Neos en el tercero.

Al llegar a la casa de los verdes, Valentina expresó: “Opinión propia: son unos excelentes competidores, lo hicieron súper bien. Como equipo fue una estrategia. Espero que tomen estos chalecos con toda la valentía”.



A quién sentenciaron en el Desafío Siglo XXI

Kevyn, capitán de la escuadra verde, dijo: “No soy quién para decir quién se lo pone o si tiene un pie adentro y otro afuera. Si me guío por rendimiento, sería Roldán y Kathe; en esta prueba no te fue muy bien”.

Kathe aseguró sentirse tranquila y lista para lo que viniera. Roldán, por su parte, comentó que sabía que no sería ni el primero ni el último en recibir un chaleco.

Al regresar a su casa, Valentina les contó a sus compañeros cómo fue recibida. También mencionó lo ocurrido en Gamma, donde habían entregado chontaduro como gesto de unión. “Sentí que la capitana Sofi estaba muy seria. Sentí frustración, por lo que es deportista, pero no me saludó ni me habló, cero”, dijo.



Luego reveló que Zambrano y Leo enviaron un mensaje claro: “Si la estrategia es seguir protegiéndonos, ellos van hasta el final”.

A lo que Valentina respondió que lo más justo era que los semifinalistas de este año llegaran al final, generando debate interno, pues Alpha tampoco quiere que Gamma avance “en carrito”.

Mientras tanto, en Neos, Roldán buscó fortalecer la relación con su dupla Kathe:

“Independientemente de todo, somos pareja en el Desafío. Quiero que me tomes como un apoyo. Lo que sea que quieras hablar, lo hacemos. Lina y Sofi son bien, pero hablan demasiado, no controlan la lengua y mira todo lo que te atacaron. Usted tiene buenas habilidades, tiene que confiar en usted”.

