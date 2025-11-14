Actualizado: 14 de nov, 2025
Caracol TV Hilos de vida Derin explica que la razón por la que escaparon fue ir a visitar a su mamá al cielo
Derin toma la palabra y explica que ellas planeaban ir en busca de un avión para visitar a su madre en el cielo. Esta respuesta le parte el corazón a Mahinur, pues aún no es capaz de decirle la verdad.
