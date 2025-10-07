En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién quedó sentenciado HOY en el Desafío: Se intentaron limar asperezas

Quién quedó sentenciado HOY en el Desafío: Se intentaron limar asperezas

Zambrano fue el encargado de entregar el chaleco a Gamma y aprovechó la ocasión para aconsejar a Mencho por la actitud que tomó y también a Potro. ¿Se calmaron las aguas?

