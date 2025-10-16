Quién ganó la prueba de Sentencia y Servicios: Mencho hizo maromas para no caerse

En este capítulo 74 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna solicitó a tres mujeres de cada equipo para desarrollar la prueba. En Gamma ya tenían a las tres chicas que lo iban a dar todo en la pista, pero en Omega sí tuvieron que elegir.

A raíz de un dolor en la mano que tenía Tina, el equipo quedó conformado con Katiuska, Rosa y Manuela, y sus contrincantes eran Valentina, Mencho y Yudisa. Todos tenían toda la emoción de ganar la prueba y por eso, los hombres de cada escuadrón les enviaron las mejores energías para brillar en la arena.



Quién ganó la prueba HOY 18 de octubre del Desafío

Omega se llevó la victoria, aunque fue muy reñida con Gamma. Las chicas siempre tuvieron cuidado de resbalarse en este punto tan importante de la competencia. Ahora, Mencho hizo maromas para no caerse, porque en dos ocasiones estuvo a punto de resultar en el piso. Su equipo quedó sorprendido por esto, porque no se dejó afectar y batalló para llegar sin ningún problema en la pista.

Otro momento que fue crucial, la llegada de Manuela a la meta. Cuando se iba a bajar para que Katiuska arrancara, casi se cae, pero también hizo de todo para continuar en el juego. A medida que todo se fue desarrollando, Zambrano destacó la velocidad con la que Katiuska lo hizo.



Cómo era la prueba del Desafío

Esta fue una competencia por relevos. Las mujeres debían pasar por varios obstáculos colgantes, en donde debían tener mucha precisión para no caerse. También pasaron por una esfera gigante que estaba conectada a unos puentes. Posteriormente, llegaron a un tramo de cuerdas que les daría el paso a una plataforma, en donde tomaron dos balones de fútbol americano.

Con estos ascendieron al segundo nivel. Allí debían tener muy buena puntería para encestar dos por cada participante. El primer equipo en lograr embocar dos, se ganaría la Suite ditu. Asimismo, el que reuniera seis ganaba este Desafío y así fue, Omega se quedó con la victoria.

