Quién ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo: la caída que afectó a un equipo

En este capítulo 64 del Desafío Siglo XXI, los tres equipos se alistaron para enfrentarse en el Box Blanco. En esta oportunidad, los participantes que llegaron a la pista fueron: de Alpha: Manuela, Tina, Leo, Eleazar; por Gamma: Grecia, Rosa, Gio, Zambrano y en Omega: Miryan, Katiuska, Rata, Camilo.

Mira también: Katiuska se sale de casillas en el 'Desafío' por chaleco y le dice a Zambrano "pollerón"



Quién ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo

Omega logra llegar de primeras a la meta con todo el equipo y Andrea Serna, la presentadora del Desafío, confirma que ellos se llevaron la victoria. Por lo cual, se emocionaron tras pasar por momentos tensos recientemente en el escuadrón. Es de destacar que, Rata hizo una especie de ritual para recibir toda la buena energía y sentirse mejor entre ellos.



Durante la prueba, solo una participante se cayó y fue Grecia, de Gamma. Aunque estaba haciendo bien todo el circuito, cuando le faltaba solo poner el pie en la meta, se resbaló y se cayó. Por esto, Zambrano le llamó la atención al ver que lo estaba haciendo bien.

Cómo era la prueba del Desafío HOY

Los participantes debían pasar por varios obstáculos hasta llegar a lo más alto del Box Blanco. Allí, la primera persona que pasaba la pista debía abrir unas puertas para dejar entrar unos balones que los demás compañeros iba a llevar.

Publicidad

Mira también: Juan y Katiuska, de Omega, tienen fuerte discusión en el ‘Desafío’: “Usted es como pendeja”

Quien lo hiciera primero lograba la victoria. En este caso fue Omega, quienes también se llevaron el pato de ditu y tendrán la oportunidad de mirar a cuál equipo le enviarán el castigo y el castigo. Hay que estar pendientes de todo lo que pase en este capítulo antes del Box Negro.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.