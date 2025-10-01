En vivo
Desafío Siglo XXI  / Quién ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo: la caída que afectó a un equipo

Quién ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo: la caída que afectó a un equipo

Alpha, Omega y Gamma lucharon para llevarse la Suite ditu, y también un millonario premio; asimismo, se conoció al Mejor del Ciclo. Por otra parte, el ganador tiene la tarea de escoger a dónde enviarán el chaleco.

