¿Quién es la pareja de Kevyn fuera del Desafío?: Esto dijo el participante sobre su relación

Más allá de la competencia, uno de los factores que más llaman la atención de los fanáticos del Desafío es la vida que tienen los participantes fuera de la Ciudadela, ya que la convivencia posee una gran relevancia durante el desarrollo del juego. Además, el tipo de lazos que se van generando ciclo a ciclo hace que los colombianos conozcan la personalidad de los competidores y vean qué es a lo que se dedicaban antes.

Es por ello que una de las personas que más ha generado cuestionamientos con respecto a su noviazgo ha sido Kevyn, quien era capitán de Beta, debido a que se le ha visto muy cercano y envuelto con Natalia.

Te puede interesar: Kevyn le confiesa a Dickson que Natalia es bonita, pero él tiene pareja, ¿sucederá algo?

Pareja de Kevyn fuera del Desafío 2024

Aunque este integrante de Alpha no ha negado que tiene una novia fuera del reality, tampoco ha podido controlar sus impulsos hacia Natalia, quien sin duda también siente un enorme interés por él, no obstante, ha dejado en claro que no busca meterse en un triángulo amoroso.

La pareja de Kevyn es la madre de su hijo de ocho años, pequeño al que ha mostrado en las redes sociales y asegura que tiene el anhelo de que tenga las oportunidades que él no obtuvo y demostrarle que los sueños sí se pueden cumplir. Cabe destacar que en las redes sociales no hay fotos de ellos y que el participante tampoco ha dado más información sobre ella en específico.

Conoce más: La rabia se toma la casa Alpha e inician las comparaciones entre Santi y Kevyn

Publicidad

Kevyn se siente atraído por Natalia

Desde su llegada a la casa Alpha, el participante no ha podido evitar demostrar que siente un interés por la exintegrante de Gamma, quien desde el primer día le ha parecido una mujer muy atractiva y llena de sensualidad, por lo que aunque no deja de admirarla no ha sobrepasado, hasta el momento, algún límite que ponga en peligro su relación.

A su vez, Natalia ha expresado que a pesar de que él le gusta, ella se siente desmotivada de lograr un avance ya que él tiene pareja y no quiere problemas fuera del programa, aunque no ha desaprovechado una que otra oportunidad para lanzarle una indirecta a su compañero.

Lee también: Las mujeres de Alpha en el Desafío 2024 le arrojan su ropa interior a un participante

Publicidad

Kevyn habló sobre su relación fuera del Desafío

Durante una charla en la casa Alpha, este participante conversó con Natalia con respecto a los noviazgos y lo que ocurre cuando se llega al reality, frente a lo que ella agradeció estar soltera y poder darse el gusto de mirar a los hombres que hacen parte de la competencia, por lo que le recalca a su compañero que su pareja debe apoyarlo, acompañarlo y ser segura de sí misma cuando él deje la Ciudadela, ya que habrán muchas mujeres interesadas en él.

Ante esto, Kevyn confesó que esta era una de sus preocupaciones y se mostró un poco intimidado por la exintegrante de Gamma: "espero que no sea así con ella, porque de verdad es un temita durito entre los dos en ese sentido". Con estas declaraciones el excapitán de Beta recalcó que los celos son algo latente con respecto al lazo con su novia.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.