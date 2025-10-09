Por qué Zambrano se "burló" de Valentina en el Box Amarillo: parecía 'borracha'

En el capítulo 70 del Desafío Siglo XXI se vivió la tercera prueba del ciclo, una competencia decisiva para conservar las comodidades de la casa y entregar un chaleco a un hombre que deberá defender su permanencia en el reality. Sin embargo, la atención se la llevó Valentina, quien se mareó durante la prueba y provocó las risas de Zambrano y Manuela.

Qué le pasó a Valentina en el Box Amarillo

Todo ocurrió cuando la joven pasó el obstáculo en el que debía girar el manubrio de una moto sin soltarlo. Tras dar tantas vueltas, se mareó e incluso se golpeó la cabeza con una de sus manos para intentar recuperarse.



Al seguir caminando, se le vio tambalear e irse de lado al intentar avanzar en línea recta. Desde la casa Omega, Zambrano y Manuela, quienes no compitieron en el Box, observaron la escena y no pudieron evitar reírse. Entre risas, Manuela comentó: “Amo a Valentina”, pues la propia participante también se tomó el momento con humor.

Cómo fue la prueba en el Box Amarillo

La competencia fue por relevos. Los tres primeros desafiantes de cada equipo partieron de manera individual para subir una rampa, desatar una llanta y llevarla consigo. Luego descendieron, cruzaron un tramo con malla de cuerdas, saltaron a la fosa y se lanzaron por la rampa gigante.

En la segunda parte del recorrido, desde la tarima debían lanzar la llanta para encestarla en un mástil, abrir una reja metálica y llegar a una plataforma donde giraban un manubrio hasta destornillarlo y tomar un maletín con cinco fichas.

Los tres participantes restantes repitieron el trayecto, pero al final atravesaron un túnel pendular para recoger seis fichas adicionales en un baúl. Con todos los integrantes reunidos, uno de ellos caminó sobre una inestable escalera que el resto equilibraba para llegar a un cubo y armar una torre con las fichas hasta alcanzar la altura indicada.

