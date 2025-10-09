En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Por qué Zambrano se "burló" de Valentina en el Box Amarillo: parecía 'borracha'

Por qué Zambrano se "burló" de Valentina en el Box Amarillo: parecía 'borracha'

Valentina se mareó en el Desafío de Sentencia y Bienestar y tanto él como Manuela, no pudieron contener la risa al verla tambalearse en la arena de juego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad