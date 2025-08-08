Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: mira toda la prueba contrarreloj del Desafío

En este capítulo 27 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna informa que van a elegir el orden en el que enfrentarán la prueba contrarreloj. Cuando un representante de cada equipo pasa al frente, se define que ellos competirán de la siguiente manera: Omega de primeras, luego Gamma y de últimas Alpha.

Cómo es la prueba del Desafío

Los ocho integrantes estarán encadenados por la cintura todo el recorrido. Empezarán por cruzar un túnel y encontrar las sogas que deberán ascender para llegar a una reja y descender por ella.

Luego pasaran una estructura de troncos, en la que no pueden tocar el piso para llegar a la fosa. Tras esto se arrastrarán por debajo de unos troncos y un nuevo descenso por la rampa.

En la segunda parte del Box, atravesarán un obstáculo de piedras y llegarán a unos cubos que pasarán por la parte superior para tomar dos botellas. Con estas deben regresar hasta el final de la pista.

Quién ganó la prueba del Desafío 2025

Ahora bien, ya conociendo la prueba y de ver cómo los participantes la dan toda en La Ciudad de las Cajas, el equipo que lo hizo más rápido fue Alpha con 12 minutos, 51 segundos y 883 milésimas. Después está Omega con 14 minutos, 3 segundos y 832 milésimas; finalmente Gamma con 14 minutos, 55 segundos y 482 milésimas.

Ahí Andrea Serna revela que el equipo liderado por Rata cumplió el récord del equipo más lento en esta pista. Por lo cual, todos se sorprenden, pero a su vez, ganan 20 millones al mejor equipo del ciclo.

