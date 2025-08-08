Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: mira toda la prueba contrarreloj del Desafío

Publicidad
En este capítulo 27 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna informa que van a elegir el orden en el que enfrentarán la prueba contrarreloj. Cuando un representante de cada equipo pasa al frente, se define que ellos competirán de la siguiente manera: Omega de primeras, luego Gamma y de últimas Alpha.
Los ocho integrantes estarán encadenados por la cintura todo el recorrido. Empezarán por cruzar un túnel y encontrar las sogas que deberán ascender para llegar a una reja y descender por ella.
Luego pasaran una estructura de troncos, en la que no pueden tocar el piso para llegar a la fosa. Tras esto se arrastrarán por debajo de unos troncos y un nuevo descenso por la rampa.
En la segunda parte del Box, atravesarán un obstáculo de piedras y llegarán a unos cubos que pasarán por la parte superior para tomar dos botellas. Con estas deben regresar hasta el final de la pista.
Ahora bien, ya conociendo la prueba y de ver cómo los participantes la dan toda en La Ciudad de las Cajas, el equipo que lo hizo más rápido fue Alpha con 12 minutos, 51 segundos y 883 milésimas. Después está Omega con 14 minutos, 3 segundos y 832 milésimas; finalmente Gamma con 14 minutos, 55 segundos y 482 milésimas.
Ahí Andrea Serna revela que el equipo liderado por Rata cumplió el récord del equipo más lento en esta pista. Por lo cual, todos se sorprenden, pero a su vez, ganan 20 millones al mejor equipo del ciclo.
