En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Papás de Deisy opinaron sobre su relación con Rata en el Desafío: ¿lo aprueban?

Papás de Deisy opinaron sobre su relación con Rata en el Desafío: ¿lo aprueban?

La familia de Deisy, participante del Desafío, habló desde Palmira sobre su carácter fuerte, sus choques con Eleazar y la relación con Rata, que divide opiniones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad