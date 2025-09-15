Papás de Deisy opinaron sobre su relación con Rata en el Desafío: ¿lo aprueban?

Deisy es una de las participantes del Desafío Siglo XXI que más ha llamado la atención entre sus compañeros y entre los televidentes debido a su desempeño en las pistas y a su belleza física que ha enamorado a más de uno en la Ciudad de las Cajas.

En la emisión del 15 de septiembre en Día a Día, la familia de la vallecaucana de 22 años fue entrevistada desde Palmira y allí dieron sus apreciaciones sobre su rendimiento y las polémicas que ha protagonizado en términos de convivencia. Don Jairo comentó: “Muy fuerte, muy decidida, buen desempeño”, mientras doña Sandra, su mamá, se mostró de acuerdo.

Sus hermanos, Jhon y María, también hablaron. Jhon señaló que tal vez a Eleazar no le gusta cómo ella lo trata, pues "su carácter fuerte hace que choquen constantemente". Su hermana menor, María, por su parte, le envió todo su apoyo y destacó su actitud de luchadora.

Al ser consultados sobre Rata, don Jairo opinó: “Me parece algo muy normal, muy bien que ellos están iniciando una bella amistad y tal vez mañana, no se sabe. Toca conocerlo”. En cambio, su mamá dejó ver, entre risas, que no lo aprueba del todo: “Siempre será mi reina y tendrá esposo por otro lado”, desatando risas.

Rata le robó un beso a Deisy y ella le reclamó

Mientras ambos estaban en la Suite ditu, el Súper Humano aprovechó para robarle un beso a su compañera, quien no dudó en reclamarle, asegurando que ella no le había dado autorización para que se le acercara de esta forma. El hecho tuvo lugar justo cuando le estaba contando la situación que vive en Alpha por cuenta de Leo, ya que se ha mostrado interesado en ella desde que la cambiaron de equipo.

