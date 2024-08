Olímpico logró llegar al Desafío 2024: Esto ha hecho desde que ganó el reality en 2018

Faltando pocos segundos para que se acabara el tiempo límite, Olímpico llegó a la Ciudadela del Desafío 20 años, sin embargo, su tardanza en arribar a la casa Pibe desestabilizó a Karen, la competidora que lo escogió, pues si él no hubiera cumplido con su palabra, ella habría sido eliminada inmediatamente.

Después de convertirse en ganador del Desafío Súper Humanos: XV años en 2018, Óscar Luis Muñoz Oviedo decidió formarse profesionalmente y se graduó como licenciado en educación física, recreación y deportes de la Universidad Pamplona e incluso recibió una mención de honor.

Por otra parte, este competidor regresó a las competencias élites de taekwondo, deporte que practicó desde los 9 años, pero del que se retiró durante un tiempo y divide su tiempo entre el ejercicio, la administración del gimnasio que inauguró en Valledupar y la crianza de sus hijos: Thalia y Abraham Muñoz.

Karen convocó a Olímpico como su pareja:

Óscar Muñoz, más conocido como Olímpico, ganó el Desafío Súper Humanos: XV años con un porcentaje del 60,24% en las votaciones, consiguiendo 600 millones de pesos. La dedicación y talento del taekwondista retirado lo llevaron a recorrer el mundo coleccionando medallas en todas las competencias de su disciplina, siendo la más importante su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

En 2021 regresó al reality en la primera edición de The Box, en la cual a pesar de no llevarse el primer lugar sí obtuvo el título como el 'Súper Humano más humano', consiguiendo 150 millones gracias al apoyo de los colombianos. Por otra parte, su historia de vida fue plasmada en la serie de Caracol Televisión llamada Los Medallistas.

Dinero que Karen le ofreció a Olímpico para volver al Desafío

Karen, Semifinalista del Desafío 2024, llamó a Olímpico para hacerle una invitación muy especial y le recordó que debía llegar a la Ciudadela en un tiempo máximo de 36 horas. Además, le prometió que, si la acompañaba en esta etapa del programa, le daría 60 millones de pesos.

