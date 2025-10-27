Obstáculo que puso a llorar a Katiuska y Valentina: Gamma no aprovechó la ventaja

Este 27 de octubre, los desafiantes se midieron a una prueba que los puso a temblar. Varios quedaron sorprendidos, porque había un obstáculo, en donde debían colgarse para lograr pasar hacia otra pirámide.

Mira también: Qué le pasó a Rosa en el ‘Desafío’ de Sentencia y Bienestar: Tina entró en desesperación



Qué le pasó a Katiuska en el 'Desafío'

Precisamente, la primera que se tuvo que enfrentar a esto fue Valentina, quien tuvo mucho miedo, pero lo logró con el apoyo de todo. Posteriormente, cuando Eleazar va a pasar, él se cae, pero al volver a pasar, sale victorioso.



Ahora bien, cuando llega el turno de Katiuska, ella empieza a llorar, porque no quiere que le pase algo malo. Desde la casa Omega le gritan que lo haga, porque Gamma está ganando mucho tiempo. Luego de esto, ella, aún no con miedo, lo hace de la mejor manera.

Qué le pasó a Valentina en el 'Desafío'

Es de resaltar que, Valentina volvió a enfrentarse a este obstáculo, pero en esta ocasión, sí le costó bastante. Mientras Gio estaba adelantando el paso de las llantas, ella aún se sentía con mucho miedo. Potro, quien estaba ahí guiándola, le decía cómo lograrlo, pero se cayó más de dos veces.



Mira también: En Gamma se van contra Tina por doblarle los dedos a Potro: “Es cochina para cualquier pista”

Publicidad

Entre todos la animaban, pero la comunicadora social decía que no podía, porque estaba nerviosa. En medio de esto, Gio tuvo que devolverse para poder ayudarla, y cuando él se sienta para colaborar, todos le dicen que no se debe soltar, porque o, sino, volverá a caer. Después de esto, le dicen que no es justo con su equipo, quien tenía mucha ventaja, pero la perdieron por diferentes errores que ocurrieron durante la pista.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.