Lucho ya le echó el ojo a una integrante de Neos y ella le respondió: “Me parece guapo”

Los participantes del Desafío Siglo XXI amanecieron muy emocionados con lo que se viene en el programa. Después del desayuno, Valentina, Deisy y Yudisa le gritaron desde su casa a Mencho, para saludarla y saber cómo le ha ido con Neos, su nuevo equipo.

Lucho le envió saludo a Kathe, de Neos

Al terminar con esas palabras, Neos le pregunta cómo se sintió con ese mensaje que le dijeron sus excompañeras. Ella resaltó que se lo esperaba, porque a pesar de todo lo que sucedió entre los participantes, se creó un vínculo muy fuerte, como si fueran una familia. “Tienen culpa, pero esto es un juego y sé que se les va a quitar cuando salgan a la pista”, indicó.



Ahora bien, hubo un detalle que llamó bastante la atención y fue cuando Valkyria le dijo a Kathe que Lucho le había enviado saludes. Al escuchar sus palabras, todos quedaron sorprendidos y en Neos le preguntaron cómo se sentía al respecto y qué pensaba de el compañero de Alpha.

“Sí me parece un hombre guapo, pero hasta ahí. Igual yo no vine a eso, sino estoy enfocada en la competencia, la verdad”, agregó. Posteriormente, Kathe expresa que si él la decide llevar a la Suite ditu, ella acepta, pero que no dejará que ocurra nada romántico.

Después, en Alpha empezaron a molestar a Lucho y afirmó que tiene un corazón muy abierto y las risas no faltaron en la sala. Luego Gio le dice a Valentina, “a ti te engatusó” y ella revela que lloró mucho por su compañero cuando se fue. Luego, el hombre de 23 años dice que a él le gusta reconocer la belleza de la mujer. “Es normal”.

Frente a esto, Valentina no duda en expresar “si con una no le funcionó, que siga con la otra”. Debido a esto, se crea un ambiente tenso y él indica que cuando él estuvo afuera con ella, él no se metió con nadie más. A lo que la mujer le dice que no quiere decir nada al respecto. “Usted es el que sabe, no me haga hablar más”.

