Desafío Siglo XXI

Lucho ya le echó el ojo a una integrante de Neos y ella le respondió: “Me parece guapo”

Cuando todos están en sus casas, Valkyria le dice a Kathe que Lucho le manda saludes. Por lo cual, sus compañeros de Neos le preguntan qué piensa de él y ella destaca su físico

