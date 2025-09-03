El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío: "Por fin nos pudimos ver"

María C se convirtió en la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI y su salida del reality causó todo tipo de reacciones, tanto entre los demás participantes como en los televidentes. Tras su despedida de Omega, la reina del joropo llegó al Cubo de los Eliminados, donde se encontró con Lucho y con Sathya. Sin embargo, al poco tiempo, la exintegrante de Alpha dejó el lugar y ellos dos aprovecharon al máximo la oportunidad de estar solos.

Lucho y María C durmieron juntos, ¿hubo beso?

Gracias a que la plataforma DITU transmite 12 horas continuas de lo que sucede en el Cubo, los fanáticos pudieron ver un momento bastante especial entre los dos exdesafiantes. Todo ocurrió en la cama, cuando después de hablar de los coqueteos entre Rata y Deisy, Lucho le dijo a María C: "Venga, hagamos arrunchis". Ella se acercó y, entre risas y complicidad, él comentó sobre el olor de su cabello, a lo que ella respondió: "Por fin nos pudimos ver", dejando claro que había un interés previo.

Lo que ocurrió después quedó en incógnita, pues las cobijas y el sonido de la lluvia no permitieron confirmar si hubo besos o algo más. Al infal, se le escuchó decir al joven: "Señor Jesús".

El hecho ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, donde los usuarios cuestionan la cercanía de ambos, teniendo en cuenta que Lucho ya había tenido un vínculo con Valentina durante su paso por Alpha. Incluso, algunos aseguran que la atracción entre Lucho y María C era mutua desde antes y que tal vez este fue uno de los motivos por los que Valentina no veía con buenos ojos a la abogada.

María C ya le había coqueteado a Lucho

Lo curioso es que días antes, el 28 de agosto, Lucho ya había hablado con Sathya sobre los coqueteos de la exintegrante de Omega.

“En el Desafío sí me echaron los perros bastante (…) Ay, al final María C., imagínate que en una prueba me dijo dizque… Katiuska estaba riéndose porque ella decía que quería saliva, ¿te acuerdas?”, reveló el estudiante de odontología. Sathya, sin dudar, confirmó que sí había escuchado ese comentario.

