Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío: "Por fin nos pudimos ver"

El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío: "Por fin nos pudimos ver"

Lucho y María C no desaprovecharon su encuentro en el Cubo de los Eliminados: aprovecharon que estaban solos en este espacio para dejarse llevar, lo que los llevó a dormir juntos y muy cercanos.

El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío.
El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío.
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:06 a. m.