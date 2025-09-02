En el Desafío Siglo XXI, Zambrano habló con Eleazar y Leo, capitán de Alpha, sobre la alianza que han construido en el programa.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Las mujeres se enfrentan al Box Negro y una se despedirá
En este capítulo 43 del Desafío, las mujeres deben enfrentarse a la Muerte y una de ellas tendrá que decirle adiós a todo su equipo, ¿de quién se tratará? Descúbrelo.
09:07 p. m.Gamma y Alpha siguen aliados
09:01 p. m.Empieza el Desafío a Muerte
Manuela, Valentina, María C, Katiuska y Myrian, se enfrentan en el Box Negro, ¿quién se irá?
08:45 p. m.Quién era El Elegido del Desafío
Primero, Andrea Serna pregunta quién se anima a decir quién era y segundos después, Valentina, de Alpha, confirma que ella era El Elegido.
08:44 p. m.Juan da palabras en Omega
Juan, el capitán de Omega, le da palabras de ánimo a sus compañeras antes del Desafío a Muerte en el Box Negro.
08:38 p. m.Potro enseña a las mujeres a boxear
En casa Omega, Potro les enseña a las chicas, los pasos y golpes de boxeo. Les dice que para que se concentren, se imaginen la cara de Eleazar, de Alpha.
08:32 p. m.Manuela y Gero regresan a Alpha
Manuela y Gero, de Alpha, cuenta cómo la pasaron en la Suite ditu, resaltaron lo que comieron en aquel tiempo.
08:30 p. m.Yudisa cuenta la triste historia con su papá
En medio de una conversación con sus compañeros de Gamma en el Desafío Siglo XXI, Yudisa confiesa qué ha sido lo más complejo que ha tenido que vivir. Todo ocurrió cuando aún no había nacido.