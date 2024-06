Lina se destapó: Reveló a quiénes no soportaba en el Desafío y a quién habría llevado al Cubo

Lina Hernández fue eliminada del Desafío 20 Años en el capítulo XX tras competir contra Karen, Dickson y Natalia en el Box Negro, sin embargo, sigue dando de qué hablar y muchos televidentes continúan lamentando que no podrán verla en sus pantallas.

Esta caleña se ganó el cariño de los colombianos gracias a su forma de ser y a que no protagonizó polémicas en el reality, es por eso que muchos decidieron seguirla en sus redes sociales, en especial en Instagram, donde ya cuenta con más de 141 mil usuarios que están atentos de cada una de sus publicaciones.

La diseñadora de modas suele compartir detalles de su vida profesional e instantáneas de su trabajo, sus viajes, y por supuesto, recuerdos de lo que vivió en el Desafío 2024.

Uno de los contenidos que más ha llamado la atención es uno de los videos en los que se sinceró sobre algunos excompañeros, pues sus declaraciones resultaron ser bastante explosivas.

En la dinámica donde le hicieron varias preguntas, Lina recordó la gran amistad que tuvo con Campanita por su personalidad "divertida y espontánea" y no pensó mucho cuando le pidieron que diera el top 3 de mujeres más fuertes de esta temporada: Darlyn, Karen y Luisa.

Cuando fue el turno de los hombres, mencionó a Kevyn de Alpha, Alejo de Omega y Arandú de Beta. Pero no fue lo único, ya que las preguntas fueron cambiando y tuvo que decir a quiénes consideraba como los más guapos, esta ocasión nombró a los mismos, aunque incluyó a Francisco.

Lina reveló a cuáles mujeres no "aguantaba" en el Desafío

Ante los interrogantes que le hicieron, Lina reveló el nombre de dos personas que no "aguantaba" en el Desafío: "No me tocó convivir con ellas, pero yo digo que no me habría gustado estar en la casa con Beba y Dickson, no habría aguantado".

Este es el hombre que Lina habría invitado al Cubo

Al final, se le planteó la situación hipotética de si pudiera ir al Cubo para saber a quién habría invitado. Cabe recordar que en este lugar suele subir la temperatura y los invitados se dejan llevar por la pasión.

"Sinceramente, Hércules...no por nada raro, es que me cae muy bien, siento que es una persona que me habría gustado tener la oportunidad de conocer más".

