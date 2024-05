Francisco revela que seguidoras le han pedido que abra una plataforma de contenido íntimo, ¿lo hará?

Francisco se convirtió en el eliminado del ciclo siete en el Desafío 2024después de enfrentarse con Santi, Kevyn y Hércules. Su salida fue lamentada por muchos, incluso sus compañeros, quienes cuestionaron si en realidad quería seguir en competencia.

Tras su eliminación de la producción, el competidor visitó las instalaciones de Caracol Televisión y en medio de una entrevista exclusiva reaccionó a varios memes que han hecho acerca de su paso por el reality de los colombianos.

Conoce más:¿Por qué reemplazaron a Marlon después de su expulsión, pero a Beba no?

En el primero de estos mencionó a Tiffi que se ha convertido en una figura recurrente entre los Desafiólogos debido a sus gestos y a todo lo que sucedió durante la edición del programa en la que participó. De la misma forma, le causó gracia que sus seguidoras se sorprendieran al saber que tiene tres hijos.

Francisco responde si tendrá una plataforma de contenido exclusivo

Publicidad

Si bien el deportista reveló que lo han elogiado mucho a través de mensajes y comentarios, también hizo énfasis en que es fiel a su espiritualidad, por lo que no está dispuesto a hacer muchas cosas que le piden los usuarios de Internet.

Uno de los cuestionamientos que le han hecho es cuál es la suma que cobra y si en algún momento le gustaría crear una plataforma para subir contenido para adultos, sobre el tema mencionó: “no, ustedes nunca, jamás me van a ver en eso”.

Publicidad

En parte, su rotunda negativa tiene que ver con que es padre de tres y no quiere que sean testigos del material, mientras que, a su vez explicó que su forma de ser no llega hasta este punto y no lo hará incluso si acaba su viaje dentro del Desafío.

Te puede interesar:Francisco le envió un mensaje a Dickson tras ver los capítulos del Desafío: “hay que mejorar”

Francisco opina de la pelea entre mujeres y hombres en Alpha

Durante la entrevista exclusiva, el reciente reintegrado a la competencia manifestó que nunca pensó involucrarse tanto en las discusiones que la escuadra morada tenía entre hombres y mujeres, sin embargo, en algunas ocasiones “se le salía la chispa”.

Finalmente agradeció por la experiencia que, ciertamente, aún no llega a su final, puesla expulsión de Marlon hizo que volviera a entrar a la Ciudadela, no obstante, esta vez es usando el uniforme azul y no el morado, como los colombianos están acostumbrados a verlo.

Lee más:Francisco, operador de basura, compitió en todas las pistas del Desafío 2024 con los mismos zapatos

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.