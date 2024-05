Francisco, operador de basura, compitió en todas las pistas del Desafío 2024 con los mismos zapatos

Sin lugar a duda, una de las fichas más importantes para Alpha en el Desafío 2024 era Francisco, el más reciente eliminado del reality, quien se enfrentó en el Box Negro a Santi, Kevyn y Hércules en una prueba para la que se requería mucha agilidad y fuerza.

En diálogo con Caracoltv.com, el joven no solo habla de sus planes al salir de La Ciudadela, sino que confiesa algunas curiosidades de su paso por Tobia, Nimaima, como lo son los elementos que utilizaba para cada uno de los encuentros deportivos.

Francisco compitió por siete ciclos en el Desafío 2024 con el mismo calzado

El Súper Humano asegura que todos los días que estuvo dentro de la producción luchó con los únicos tenis que empacó en su maleta desde Cúcuta, Norte de Santander, a la locación en la que se graba el programa que enfrenta a un grupo de personas a distintas competencias para retar sus habilidades físicas.

“Me voy con los mismos tenis. Miren, así es. Ni siquiera se me dañaron, están muy bien tanto por abajo como por arriba y de verdad que con ellos me sentía muy confiado, muy seguro”, expresa en medio de la entrevista.

Por otro lado, afirma que de igual forma se queda con una maleta llena de sueños cumplidos por haber hecho parte de la celebración de los 20 años y también de ilusiones, pues planea invertir el dinero que ganó en la pista en un negocio rentable que le permita sacar adelante a su familia y brindarle una mejor calidad de vida.

“Muchísimas gracias al Desafío 2024, agradecido por la oportunidad. Aquí Franciscología presente”, menciona.

Francisco le dejó a Santi una tarea en el Desafío 2024

El exintegrante de Alpha dice que le deja el compromiso de seguir velando por el bienestar de todos los miembros, ya que está seguro de que él tiene las habilidades necesarias, tanto físicas como de madurez mental, para encaminarlos por el sendero que les permita avanzar estratégicamente en el enfrentamiento.

“Santi, por favor no deje que la casa Alpha se caiga, así que esa es la responsabilidad de él, que esta propiedad continúe fortaleciéndose y siga de aquí para allá llevándoles victorias”, finaliza.

