Cuántos millones se lleva Francisco luego de su paso por el Desafío 2024

La historia de Francisco en el Desafío 2024 llegó a su fin, así lo dio a conocer Andrea Serna durante el capítulo 36 de la producción de Caracol Televisión. Justo cuando está a punto de salir de La Ciudadela, Francisco le concede una entrevista a Caracoltv.com, en donde habla de los momentos más importantes para él de su paso por el reality.

Francisco revela qué hará cuando salga del Desafío 2024

En esta oportunidad, el joven oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, asegura que sus planes están enfocados cien porciento en reencontrarse con sus seres queridos, pues considera que el tiempo que estuvo distanciado le permitió valorar mucho más a su familia.

Asimismo, confiesa que volverá a trabajar como operario de aseo y que también seguirá adelante con su proyecto en redes sociales, pues desde que ingresó a la producción expresó que uno de sus más grandes sueños es convertirse en un importante creador de contenido que impacte de manera positiva tanto en el pensamiento social de las personas, así como también en el medio ambiente.

“En esa empresa son muy solidarios, me dieron la oportunidad de venir, me dijeron ‘vaya, disfrute, que goce’ y eso fue lo que yo hice. Pidieron que dejara a Cúcuta en alto, a poner a todos los operarios de aseo, a los barrenderos, a los escobitas en alto”, expresa.

Por otro lado, confiesa cuál es el monto total que se lleva a casa luego de haberle ayudado a su equipo a invertir varios millones de pesos en la competencia para tener la posibilidad de dormir dentro de la propiedad morada.

“Ahorita, aproximadamente me llevo para la casita 18 millones 710 mil pesos. Igual me los voy a disfrutar y aprovechar muy bien con mis hijos y mi mujer”, dice en medio del encuentro.

Finalmente, afirma que debe analizar muy bien qué puede hacer con esta plata, pues la idea es invertirla en un rentable negocio que le permita darle una mejor calidad de vida a los suyos y tener al mismo tiempo un poco más de libertad.

