Francisco, eliminado del Desafío, aclara si dejó ganar a Santi en el Box Negro como pensaba Dickson

Francisco se convirtió en el eliminado oficial del séptimo ciclo del Desafío 2024 luego de un intenso enfrentamiento en el Box Negro, pues midió sus habilidades contra grandes Súper Humanos de la talla de Santi, Kevyn y Hércules.

Durante el encuentro deportivo, el joven oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, llamó particularmente la atención debido a que le llevaba una gran ventaja a Santi; sin embargo, cuando llegó el momento de definir quién se quedaba con el tercer puesto en el último obstáculo, perdió.

Francisco aclara que no le dio la victoria a Santi en el Desafío 2024

En diálogo con Caracoltv.com, el desafiante asegura que no logró superar todo el circuito debido a que se sentía agotado y no tenía las fuerzas suficientes para hacer que las pelotas de cemento cayeran justo en el interior de las llantas.

“Me siento triste porque no pensé que iba a salir tan temprano, tenía mucho potencial y bueno, la pista no me dio, el peso no me dio, tengo que aceptar la derrota”, expresa en medio de la entrevista.

Asimismo, agrega que, a pesar de este error, sintió que tuvo un gran desempeño en el terreno de juego, puesto que se percibió como un competidor muy calmado a medida que avanzaba cada uno de los obstáculos que dispuso la producción.

“Me faltó un poquito, no de impulso, sino tal vez de fuerza. No pude, realmente no logré encholar la bolita, pero bueno”, dice.

Por otro lado, afirma que toda la experiencia de estar en La Ciudadela le encantó; sin embargo, resalta haber quedado en Alpha debido a que congenió con sus compañeros, así como también disfrutó mucho estar en los diferentes espacios de la casa morada.

Finalmente, admite que con gusto volvería a una nueva edición del Desafío para poner a prueba no solo su fuerza física, sino también la mental, pues está seguro de que la relación mente- cuerpo puede hacer cambios impresionantes en la vida de cualquier deportista.

