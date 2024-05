Mafe Aristizábal, anfitriona del Desafío 2024, se le mide a jugar dos verdades y una mentira

María Fernanda Aristizábal se ha convertido en una de las figuras más queridas del Desafío 2024 debido al carisma y la ternura que proyecta a la hora de relacionarse con los participantes de los tres equipos que se encuentran en competencia. La exreina de belleza aprovecha su paso por Caracoltv.com para hablar de su vida y poner a prueba sus habilidades para decir mentiras.

Mafe Aristizábal, del Desafío 2024, juega dos verdades y una mentira

Este juego consiste en que la reconocida anfitriona del reality de los colombianos debe inventarse una historia creíble y revelar dos curiosidades sobre ella para que el público desde casa intente identificar en qué momento está siendo desleal a la verdad.

En esta oportunidad, al modelo de 26 años inicia contando que cuando estaba en la transición del colegio a la universidad se le cruzó por la mente estudiar dos carreras completamente diferentes, se trata de Medicina y Comunicación Social.

“Las dos son súper opuestas, pero siempre sentía que era como por ayudar a alguien más, tenía la vocación, y la empatía siempre ha sido muy marcada en mí, entonces por eso me gustaba tanto Medicina; sin embargo, una vez fui a hacer un internado de cómo vive un doctor y me di cuenta de que eso no era para mí”, señala en el encuentro.

En segundo lugar, afirma que vivió una temporada en Estados Unidos junto a sus papás y tuvo la posibilidad de aprender inglés como segunda lengua. Allí agrega que por eso le gusta tanto comunicarse en inglés, pues siempre se le facilitó adaptarse a partir de la exposición al medio.

Para terminar, asegura que desde pequeña se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora gracias a la influencia de su padre en su vida, debido a que él era un comerciante que colaboraba con algunas marcas reconocidas en Armenia, Quindío.

“En el colegio vendía dulces, en la universidad también hacía un montón de cosas, luego empecé a modelar y así fue como inicié a pagar cosas a mi alrededor. Siento que eso destaca mucho de mi personalidad hoy en día”, finaliza.

