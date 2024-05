Karen reveló las razones por las que ya no aportaría más dinero en Alpha para el Desafío

La caída de Santi en el Box Blanco volvió a ser un problema para los integrantes de Alpha, quienes nuevamente sufrirán por causa de la alianza de Omega y Beta, que en este Desafío 2024 tiene el objetivo de que este equipo baje su bandera en la próximo Desafío de Capitanes, lo cual desestabilizó a los integrantes de este, razón por la que Mapi no pudo controlar las lágrimas, a pesar de que esto sea una muestra de debilidad ante sus contrincantes.

A pesar de no haber competido y no pensar en su compañero, Kevyn consoló a la oriunda de Bucaramanga, a quien le dejó en claro que todo lo ocurrido en la pista se debe hablar en la casa y le pidió que contuviese esa impotencia y tristeza que sentía. "Da impotencia, rabia, pero no pasó nada", le mencionó.

Karen anunció que no aportaría dinero para Alpha en el Desafío

Mapi fue quien hizo consciencia de que si en el Desafío de Sentencia y Servicios no ganan estarían yéndose a Playa Baja, lo cual terminaría de hundirlos en una mala racha, en la que además sus rivales están en su contra, lo que representa para ellos el peligro de que uno de sus dos hombres abandone la competencia en este ciclo.

En este punto era posible ver a todos los participantes bastante afectados por el resultado del Box Blanco y lo difícil que ha sido aceptar esta serie de sucesos en los que no logran levantar cabeza con respecto al rendimiento.

Al escuchar lo dicho por esta desafiante, Karen optó por advertir a su escuadra sobre su decisión en caso de que las cosas se mantengan de esta manera y no logren conseguir más victorias: "si vamos a seguir con eso yo no voy a pagar más plata y nos vamos para Playa Baja, no me importa".

Casi que perplejos por estas palabras los miembros de Alpha no comentaron nada al respecto, respetando la decisión de su capitana, y prefirieron dejar esta conversación para cuando estén todos en casa, aunque era evidente lo afectados que quedaron.

Ganador de la prueba en el Box Blanco del Desafío

Francisco fue el designado para cerrar la pista en el Desafío de Sentencia y Hambre, dándole una victoria indiscutible a Beta, quienes sacaron dos trayectos de ventaja ante Alpha y Omega, quienes se disputaron el segundo lugar.

Ante lo ocurrido con el equipo morado y luego de que Karen terminara su paso por estos obstáculos, Kevyn prefirió que Santi volviera a salir y no quiso llevar a cabo su parte de la prueba, lo que hizo que Renzo llamara a su rival como el 'Talón de Aquiles'.

A pesar de que Luisa y Santi llegan casi al tiempo, Omega es el que se lleva el segundo lugar, dado que a Alpha le faltaba que uno de sus participantes hiciera la pista. A pesar de que Mapi es la que llora al final de la pista, el modelo y entrenador personal es quien quiere renunciar ante sus constantes fallas con respecto al rendimiento.

