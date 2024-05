Natalia lanzó una dura crítica contra Santi en el Desafío: ¿Ella y Dickson lo quieren reemplazar?

Estando en casa y disgustadas frente a lo sucedido con Santi en la primera prueba del ciclo en el que ahora los hombres portarán el chaleco, Natalia y Dickson analizan la situación en la que se encuentra la escuadra morada y dan una propuesta de lo que para ellas sería la solución.

Natalia se burla de Santi en el Desafío

Mientras que esperaban a sus compañeros de Alpha, quienes no habían llegado del Box Blanco, Dickson y Natalia opinaban acerca de lo ocurrido en dicha pista, puesto que estaban confiadas de que este Desafío de Sentencia y Hambre iba a ser suyo.

Ante esto, la bogotana afirmó que la única manera de empezar a ganar iba a ser cuando cambiaran de persona, haciendo referencia a Santi sin siquiera mencionarlo, ya que no lo consideran fuerte con respecto a su rendimiento.

De inmediato, sin dejar que su compañera terminara de hablar, Dickson recalcó que este modelo y entrenador personal no era bueno en el Box Blanco, es decir, en el aire. Cabe destacar que en este punto de la competencia, este desafiante solo podría evitar ir a esta pista, mientras que es parte de Alpha en esta fase, es si el llamado es solo para un hombre y si Kevyn no ha sido eliminado.

Al escuchar lo dicho por su compañera, Natalia afirmó que lo único en lo que Santi se destaca es en motivar a su equipo, lo cual desató las risas de estas dos mujeres, quienes notaron que los desafiantes de Alpha estaban entrando a la casa: "lo hace muy bien".

Karen anunció que no aportaría dinero para Alpha en el Desafío

Mapi fue quien hizo consciencia de que si en el Desafío de Sentencia y Servicios no ganan estarían yéndose a Playa Baja, lo cual terminaría de hundirlos en una mala racha, en la que además sus rivales están en su contra, lo que representa para ellos el peligro de que uno de sus dos hombres abandone la competencia en este ciclo.

En este punto era posible ver a todos los participantes bastante afectados por el resultado del Box Blanco y lo difícil que ha sido aceptar esta serie de sucesos en los que no logran levantar cabeza con respecto al rendimiento.

Al escuchar lo dicho por esta desafiante, Karen optó por advertir a su escuadra sobre su decisión en caso de que las cosas se mantengan de esta manera y no logren conseguir más victorias: "si vamos a seguir con eso yo no voy a pagar más plata y nos vamos para Playa Baja, no me importa".

