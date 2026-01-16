Leo se enoja y estalla contra Zambrano en plena llamada con Andrea Serna en el 'Desafío'

En el capítulo 115 de El Desafío Siglo XXI, Andrea Serna llamó a los equipos Gamma y Neos para anunciar que los naranjas habían cumplido con su castigo y, además, le dio la palabra a Zambrano para que expresara cómo se sentía tras recibir el chaleco de sentencia, junto a su dupla Miryan.

Qué le respondió Leo a Zambrano en el Desafío

Durante la llamada, Zambrano expresó su inconformidad y dejó ver su molestia:

“Este chaleco lo siento como una confusión, un mal comentario de una persona que quiero mucho. No esperaba eso. La hermandad se cuida… uno cuida las palabras porque no sé de qué modo quiso llevar ese cuento y ese chisme. Lo asumo bien, esto es un juego donde los chalecos no se pueden desviar y hay que asumirlo de la mejor manera”, dijo.



Ante esto, Andrea Serna le preguntó si hacía referencia a Leo, a lo que Zambrano respondió afirmativamente: “Trajo un chisme de que Valkyria, que yo lo estaba cuidando, no sé…”.

La presentadora entonces le dio la palabra a Leo, quien visiblemente molesto respondió con contundencia:

“Andrea, me molesta y me da rabia que hable de la manera en que dice. Yo soy su hermano. Yo dije lo que dije y no hablé de más. Yo no armé el alboroto, yo no le puse el chaleco, yo no causé esto. Propuse ponerle el chaleco a Kevyn y a Tina y ellos dijeron que no. Zambrano, yo soy su hermano para hoy y para siempre, como para que esté hablando así de mí, como para decir que yo soy un chismoso y que por mí le pusieron el chaleco, no. Manito, así no son las cosas”.





El tenso cruce dejó en evidencia que la relación entre ambos competidores atraviesa uno de sus momentos más difíciles.

