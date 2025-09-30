En vivo
La Influencer
Desafío Siglo XXI

Katiuska se volvió a pelear con Zambrano y le dijo "animal"; Miryan terminó llorando

En medio de la prueba de Sentencia y Bienestar, Zambrano empieza a jugar en la pista; sin embargo, hay un detalle que llama la atención, que es cuando Miryan se cae y por ello, Katiuska lo insulta.

