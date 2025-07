Glock revela si se involucró sentimentalmente con un participante del Desafío 2024

En el más reciente post - Desafío estuvo la exparticipante del reality, Glock. Allí conversaron junto a Guajira, una de las presentadoras de la sección de Ditu, en la que hablan sin filtro de algunos sucesos del programa del 2024.

Mira también: Cambios en la elección de la Sentencia en el Desafío 2025: por qué “unos resultan beneficiados”



Qué dijo Glock de Kratos

A ella le preguntaron con cuántos hombres del Desafío se involucró sentimentalmente. Ella respondió con un mensaje contundente, en el que decía que se besó con un participante y además, que le dio un piquito a Kratos, quien había salido con Darlyn.

"En su momento me di un beso con Santiago y un piquito con Kratos. Si no que, cuando él sale, me entrega una piedra, algo más allá del beso. Después de la competencia lo dejé en visto, pero fue antes de lo de Darlyn", afirmó.



Glock revela detalles de su amistad con Darlyn

Por otra parte, le cuestionaron la razón por la que siempre estaba con Darlyn, pero ella indicó que la mujer era un apoyo que tenía en el programa. Asimismo, cuando la cambiaron de equipo, logró ver en ella un alivio mientras duró la competencia.

Publicidad

Mira también: Desafío 2025: quiénes se quedaron con los Chalecos de Sentencia en el primer ciclo

"No es que yo haya sido lambona, pero la había embarrado en Gamma, de repente llego a Beta en una segunda oportunidad, como un nuevo inicio para mí dentro del Desafío. Y encontré el Darlyn, quien fue mi amiga durante el programa. Y fue un refugio para mí, yo le era leal a ella", indicó.

Publicidad

Es de resaltar que, recientemente, Darlyn estuvo en este post- Desafío, y allí se refirió a Guajira. En la que resaltó que es una excelente competidora, pero nunca llegaron a ser amigas, solo sentir ese respeto en medio de la competencia.

"Sí, no somos nada cercanas, solamente lo que convivimos en un Desafío. Como competidoras nos conocemos muy bien, siempre nos tuvimos en la mira. Las dos sabemos cómo era esa tensión competitiva. Afuera no creo que tengamos algo, porque ahí estaría perdida y embolatada, pero todo súper bien", expresó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.