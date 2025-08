Gero se quebró al analizar qué pasó en el Desafío de Capitanes: “las manos se me abrieron”

En el capítulo 22 del Desafío Siglo XXI, los capitanes hombres de cada equipo se enfrentaron en una exigente prueba en la Ciudad de las Cajas. Rata por Gamma, Eleazar por Alpha, Potro por Omega y Gero por Beta dieron todo en el recorrido, pero uno de ellos no logró cruzar la meta.

Se trató de Gero, quien no pudo completar el circuito, por lo que tuvo que bajar la bandera de su equipo, Beta, y despedirse de la competencia. Estas fueron sus primeras palabras tras su salida en exclusiva para Caracoltv.com:

“Sentí que entregué todo y más. Claramente, fue muy duro al final por las manos que se me abrieron, pero bueno, hice todo lo que podía para poder pasar toda la pista. Es una sorpresa. Me siento orgulloso de lo que hice y de haberme enfrentado a un reto con toda, sin miedo y sin importar el resultado y de haber entregado todo”, aseguró.

Más adelante, expresó que llevará a Beta por siempre en su corazón y que, aunque le dolía lo ocurrido, confiaba en que todo pasa por una razón. “Si me tocaba irme hoy, era por algo”, dijo con emoción.

Qué le pasó a Gero en el Desafío de Capitanes

Gero no logró devolverse por el pasamanos, tenía las manos lastimadas; finalmente fue superado por Eleazar y Potro.

Su frustración fue tal que gritó con desesperación, conmoviendo a sus compañeros en las casas. Luego continuó el recorrido arrastrando la llanta hasta tocar la línea roja, y desde allí debían rodarla hasta que quedara quieta sobre una plataforma. Gero no pudo avanzar ni completar el recorrido y, por ende, el responsable de bajar la bandera de su equipo.

“Literalmente se me abrieron las manos y el dolor no me dejó seguir. Obviamente, el sueño era mantener la bandera de Beta arriba, pero lo que me deja tranquilo es que no me rendí. Seguí, seguí… el cuerpo jalaba y simplemente no podía más”, confesó Gero.

La caída de la casa Beta no ocurre justo después de una fuerte tensión vivida durante el capítulo 20, en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Gero protagonizó un momento polémico que dejó a sus compañeros desconcertados. Cuando Beta y Alpha disputaban punto a punto la victoria, Abrahan, su capitán, le preguntó si debía luchar o no para intentar ganar. El cantante respondió que sí, pero en la pista actuó de forma contraria: al final, se dejó ganar por Eleazar, permitiendo que Alpha se quedara con la victoria.

