Samuel cuenta cuál fue su mejor momento con Omega mientras fue Desafiante de la Semana

No todos los amantes del Desafío pueden darse el lujo de medirse en uno de los Boxes de la competencia, por lo que Samuel, quien portó los colores de Omega, es consciente de la gran oportunidad que tuvo y nos habla de cómo fue su paso por el equipo rosado.

Desafiante de la Semana opina sobre Omega

El que fue participante del reality durante 24 horas da sus impresiones sobre la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, especialmente de la pista: "dura, fuerte, es un Box con un gran reto y mucha adrenalina, que causa unas expectativas muy altas". Es por ello que destaca que gracias al esfuerzo y el compromiso logró la meta.

Asimismo, mencionó cuál fue su mayor reto durante su paso por el juego: "la malla fue lo más difícil para mí porque me quedé enredado y la prótesis no me dejaba, sin embargo, este elemento está completamente pegado al piso y el solo hecho de ingresar ya es complicado".

Más allá de competir, una de las cosas que más cautivaron a Samuel fue Omega, al que cataloga como un equipo fenomenal, aunque tiene respeto por todos los participantes: "me recibieron con los brazos abiertos, son gente de calidad y que merece. Yo quisiera que todos quedaran en el primer puesto".

Frente a esto, menciona que algo de lo que más le gustó de la casa rosada fue la ducha, ya que tuvo la oportunidad de bañarse hasta cuatro veces, algo que los otros Desafiantes de la Semana no pudieron hacer. Asimismo, recalca que lo duro fue no poder acceder a la comida, dado que esta escuadra no tenía alimentos: "ataca el pensamiento de '¿qué voy a comer?'".

Dado que él les llevó como obsequio un roscón bastante grande, Samuel nos cuenta que a pesar de que lo dividieron en partes iguales y le guardaron su porción, ya que él de la emoción no podía pensar en alimentarse, sus compañeros le entregaron su parte al día siguiente y él consideró que era mejor ellos se alimentaran, siendo esto el momento más especial que tuvo con Omega: "ese pedacito de pan que quedó lo volví a compartir con ellos y ese fue su desayuno/almuerzo".

Como un mensaje para los colombianos, este Desafiante de la Semana les pide a los que lo escuchan que luchen por lo que quieren y que no se dejen vencer en el camino: "los límites no existen, esos están donde uno los quiere poner. Yo me propuse un sueño: hacer la carrera más larga en el planeta. Corrí siete mil kilómetros sin una pierna, acompañado de un perro, y lo conseguí".

