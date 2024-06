Nahomy, Desafiante de la Semana, explicó por qué terminó casi que desmayada en la prueba

Nahomy llegó a la casa Alpha para contagiarla de energía con su asombrosa actitud. La Desafiante de la Semana se enfrentó a otras poderosas mujeres en el Box Blanco durante en Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Pese a que dio lo mejor de sí misma en el terreno de juego y empezó al mismo ritmo que sus compañeras, la mujer bajó su rendimiento con el paso de los minutos hasta quedar de últimas y en el piso debido a una descompensación que tuvo.

“Ahí me quedé porque pues me pueden ver, soy ama de casa y no hago absolutamente nada de deporte, nada de ejercicio, estoy súper pesada y al momento de cargar con mi cuerpo, mis brazos sentían que iban a renunciar. Literal si yo hubiese sido mis brazos, habrían salido de aquí de mi cuerpo”, expresó en medio de la entrevista.

Asimismo, les agradeció a los integrantes de Alpha por apoyarla incondicionalmente y motivarla a medida que enfrentaba cada uno de los obstáculos, dado que le permitían reflexionar que en realidad podía obtener el primer puesto de la competencia.

Por otro lado, Nahomy se refirió al castigo que asumió, ya que se percató de que todo lo que se muestra en las pantallas de los televisores es complemente real: los participantes pasan días sin comer, no se bañan, no tienen comodidades y hasta permanecen a la intemperie.

“No llegué a pensar que rajaría leña, es algo difícil porque es demasiada, pero que ya había hecho eso en mi pueblo y me duele y me canso porque es mucha, es algo que no todos soportan”, explicó.

Finalmente, dio gracias por la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños que era aparecer en televisión y probar que tiene la fuerza suficiente para tener un buen desempeño en la arena.

